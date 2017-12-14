"Вест Бромвич" остановил "великолепную четверку" "Ливерпуля"
"Великолепная четверка" "Ливерпуля" взяла выходной в домашнем матче против "Вест Бромвича", в результате чего команда Юргена Клоппа была вынуждена довольствоваться ничейным результатом — 0:0.
Тренер "красных" Юрген Клопп восстановил в стартовом составе всю свою "великолепную четверку", а Лорис Кариус занял место в воротах. Эмре Джан и Джорджиньо Вейналдум освежили полузащиту, Трент Александер-Арнольд укрепил оборону.
В старт "дроздов" вернулся Гжегож Крыховяк. Он и Джеймс Макклин появились вместо Сэма Филда и Джея Родригеса.
В первом тайме "Вест Бромвич" демонстрировал просто образцовую игру в обороне, совершенно не давая атакующим игрокам "Ливерпуля" развернуться. А на 30-й минуте Хэл Робсон-Кану и вовсе едва не открыл счет, издалека пробив в крестовину.
Лишь ближе к окончанию тайма в атаке у хозяев стало что-то получаться, однако гости выстояли и ушли на перерыв "сухими".
Во втором тайме Салах отметился опасным ударом головой, а гол Доминика Соланке не был засчитан из-за игры рукой. Еще в одном эпизоде "дрозды" вынесли мяч практически с линии ворот. "Вест Бромвичу" удалось выстоять.
Оказавшись под критикой после мерсисайдского дерби, на сей раз Юрген Клопп выставил сильнейшее сочетание атакующих игроков, однако каждый из них внезапно решил устроить себе выходной. "Вест Бромвич" хорошо оборонялся, заслужив право вернуться домой не с пустыми руками.
"Ливерпуль" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
14.12.2017 01:05
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Последние комментарии:
классный матч.
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то ли еще будет, силы иссякли на прессинг ) невозможно бегать весь сезон как моторчики
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Лузерпульцы они такие.... Ничего нового, бей беги снова не проконало!
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начало спада...
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когда фарт закончился, эта псевдочетверкаа ожидаемо ничего не смогла сделать, о победе на классе или характере я уже молчу, это не в стиле ливера, они могут только на шарах выигрывать, когда фартит люто...закончились кайфовые времена фартовых 4-0 и 7-0, начинаются трудовые анальные валидолы с 0-0 или минимальной победой, и закономерный вылет из 4-ки))
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обидно, должны были брать 6 очков в двух матчах, вместо этого раздали полным говнарям очки. этот антифутбол и отскоки соперников, вкупе с безразличием, с которым ливерпуль относится к своим моментам сильно заебали.
надеюсь этот вба вылетит, слово антифубол четко характеризует то, что они сегодня делали.
пока остальные клубы, даже при отсутствии игры, умудряются набирать по 3 очка, красные их раздают. как же это заебало.
этот новый судья просто конченный, ни одной жк за затяжки времени, зато свистел каждую симуляцию вба, в рот ебал этих кончелыг
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Вроде ЛФК в обороне играет ужасно, но при этом в данном туре не пропустил, в отличии от хваленого ноющего автобусника контекса, вот он уровень!
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В скаме, челси и сити даже в таких матчах какое то уебище забивает один гол и вытягивает матч, а у нас наоборот самые забивные превращаются в даунов. Что с ирисками мане, что сегодня Фирмино.
Ору с тех, кто пишет про просранное чемпионства) Там уже Сити можно заранее короновать, а наша задача остаться в 4ке по итогу сезона и просто получать кайф от игры.
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Ну что за шняга?! Вместо того, чтобы с третьего места плевать пенсам на плешь, вылетели из 4-ки. Сраная ротация! И игроки все выдохлись, и результата нет. Матч - дежа вю, опять глиномесиво с позиционкой и неумение вскрыть автобус. Плохо, очень плохо!
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Все оттенки попаболи эти твари устраивают.
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Потеряли 4 очка на ровном месте.C автобусами ЭверБромвичами.
Но МС уже чемпион, так что пох по большому счету.
Рвать жопу за 2-е место это удел идиотов.
3-4 место будет еще долго на кону, с большим лимитом фейлов.
Еще целый второй круг катать.
Все силы на ЛЧ, как бы банально не звучало.
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лузерпоооооооооооооооооооооооооол)))
сосааааааааааааааааааааааааааааать))
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