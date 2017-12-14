"Вест Бромвич" остановил "великолепную четверку" "Ливерпуля"

"Великолепная четверка" "Ливерпуля" взяла выходной в домашнем матче против "Вест Бромвича", в результате чего команда Юргена Клоппа была вынуждена довольствоваться ничейным результатом — 0:0.

Тренер "красных" Юрген Клопп восстановил в стартовом составе всю свою "великолепную четверку", а Лорис Кариус занял место в воротах. Эмре Джан и Джорджиньо Вейналдум освежили полузащиту, Трент Александер-Арнольд укрепил оборону.



В старт "дроздов" вернулся Гжегож Крыховяк. Он и Джеймс Макклин появились вместо Сэма Филда и Джея Родригеса.



В первом тайме "Вест Бромвич" демонстрировал просто образцовую игру в обороне, совершенно не давая атакующим игрокам "Ливерпуля" развернуться. А на 30-й минуте Хэл Робсон-Кану и вовсе едва не открыл счет, издалека пробив в крестовину.



Лишь ближе к окончанию тайма в атаке у хозяев стало что-то получаться, однако гости выстояли и ушли на перерыв "сухими".



Во втором тайме Салах отметился опасным ударом головой, а гол Доминика Соланке не был засчитан из-за игры рукой. Еще в одном эпизоде "дрозды" вынесли мяч практически с линии ворот. "Вест Бромвичу" удалось выстоять.



Оказавшись под критикой после мерсисайдского дерби, на сей раз Юрген Клопп выставил сильнейшее сочетание атакующих игроков, однако каждый из них внезапно решил устроить себе выходной. "Вест Бромвич" хорошо оборонялся, заслужив право вернуться домой не с пустыми руками.



"Ливерпуль" — "Вест Бромвич". Отчет о матче

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