Лукаку принес "Юнайтед" три очка против "Борнмута"
Первый гол Ромелу Лукаку в Премьер-Лиге с 18 ноября обеспечил "Манчестер Юнайтед" минимальную победу в домашних стенах над "Борнмутом".
Поражение в дерби Манчестера заставило тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо обновить стартовый состав своей команды с помощью Фила Джонса, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Хуана Маты. Передышку получили Маркос Рохо, Эшли Янг, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд.
Четыре перестановки произошло и у "вишенок". Своего шанса дождались Адам Смит, Дэн Гослинг, Харри Артер и Каллум Уилсон.
Хозяева "Олд Траффорд" совершенно проспали начало матча, позволив "Борнмуту" спокойно разыгрывать мяч. Именно гости пытались добавить игре скорости и взвинтить темп.
А затем "вишенки" внезапно пропустили. На 25-й минуте Мата выполнил навесную передачу на линию вратарской, после чего Лукаку легко выиграл борьбу на втором этаже и послал мяч головой в цель — 1:0.
Открыв счет, "Юнайтед" вновь ушел в спячку, и до перерыва гости смогли создать пару опасных моментов. В первом случае Саймон Фрэнсис пробил над перекладиной, а во втором в игру вступил Давид Де Хеа и забрал мяч.
Во втором тайме показалось, что "дьяволы" пришли в себя и взяли игру под свой контроль. Подопечные Моуриньо действительно оживились, но после пары упущенных моментов ослабили хватку и в концовке были вынуждены несколько понервничать, потому что "Борнмут" не терял надежд избежать поражения. Однако счет уже не изменился.
Для гостевого матча, особенно на "Олд Траффорд", "Борнмут" чувствовал себя чересчур вольготно. "Юнайтед" не смог сделать счет комфортным, что и стало источником проблем в концовке, однако результат достигнут, и это самое главное.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
14.12.2017 01:00
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Последние комментарии:
Матч не показывали, смотрел игру сити. Но судя по обзору моментов матча создается впечатление что играем на выезде с командой вроде эвертона в расцвете сил. Что моуриньо творит. Больше всего жаль де Хеа, за все он отдувается. Благодаря ему только сейчас не соседи арсенала по таблице
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7 гейклуб 17 30
Лооооол)
(ответить)
Камон Аристократы !!!!!!
(ответить)
Короли на главной
(ответить)
Вест Хэм 0:0 Арсенал
Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич
пхххххх
(ответить)
Скоро Руни обгонит этих хадлайнеров лета
4 Альваро Мората Челси 9
5 Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед 9
6 Уэйн Руни Эвертон 9 (2 пен)
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С такой игрой даже в четверке не будем, Борнмут заслуживал большего, создали больше моментов. Как бы ДеХея не заепался с такой игрой и не ушел. Ливер и Арсенал тоже бесхребетные лошары, обасрались когда надо набирать очки, что будет в боксин дэй. В англий кто кого угодно могли обыгрывать, неужели сити не обыграет условные борнмут, бернли, нью каслы?
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Я понял почему Дноврен сгавнился. Тут 2 причины:
1. Он всю свою жызын играл правого центрального защитника, обратите внимание правого, а в Ливерпуле, частенько играет Левого центрального защитника (когда играл Шкртел, то Ловрен играл левого центрзаща, и соответственно, когда играл в паре с Мамаду Сахо топарем, то на своей позиции правого центрального защитника)
2. Раз уж он играет Левого центрального защитника, то тут начинается самое интересное. Бесконечные привозы, нелепые ошибки и т.д. во многом благодаря тому что Альберто Морено (Милнер) не успевает возвращаться на свою позицию и он сука начинает плыть.
Сегодня, Робертсон, несмотря на то, что не нашел подхода обойти оборону ВБА, провел почти идеальный матч в плане обороны и не допускал серьезных ошибок
Конечно результат не радует, но есть некоторые вещи, которые заставляют задуматься и порадовать своих за Ливерпуль. Говорить, конечно же я не буду, но каждый красный в глубине души понимает что я имею в виду.
YNWA красные, скоро новый год, всех с наступающим
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Бернли
МанЮнайтед
Чолси
Нэвертон
Вест Бронвич
Желаю этим говноедам автобусным обанкротиться и вылететь навсегда из АПЛ. Команды и тренеры, которые приезжают исключительно обороняться в десятером и выбивать мяч куда подальше.
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Какого кхуя творится в Англии с судейством??? Сука блеть Соланке забил чистейший гол, судья даже показал в центр поля, ведь он видел эпизод и подумал, что мяч попал на руку и у Соланке не было намерения играть рукой.
Но спустя время, какой то хуесос ему в ушко прошептал что-то и он отменил гол. Кто мог ему нашептать, ассистент или лайнсмен. То есть, у них был лучший обзор, чем у арбитра?!
Да ни Ху я!!! Пездос Ливерпуль страдает от судейского произвола. И с этим надо что-то делать.
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еще пару туров, и четверка сформируется
(ответить)
В следующем туре будет взрыв сверхновой: автобус ВБА vs автобус МЮ.
(ответить)
Ахаха обоссанное старое гавно венгер, когда ты уже сдохнешь
(ответить)
Аснл ниже лфк на две позиции, но сильнее горят скузи. Как так?
(ответить)
Мойес - топ. Не повезло молоткам, что КП выиграл и ВБ ничейку отстоял.
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арсинал а где красивая игра? весь 2-й тайм играли в навесики на жиру, в стиле мю) без санчеса и озила эта команда рассыпется
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1 Манчестер Сити 17 49
КОРОЛИ !
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бернли 31
ливерка 31
)))) и скажите мне что ливер не середняк)
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Как ж ЛФК заебал отдавать очки на ровном месте середнякам:щ0льси, Эвертон, Вест Бром. Ебаные автобусники. Как не мог Ливерпуль их вскрывать, так и не научился.
Мане второй подряд плохой матч проводит.
Соланке не везёт.
Судья - пидорас.
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все как я и предсказывал, фартовость лузерпуля закончилась, голы забивать стало в миллион раз сложнее, приходится тужиться чтобы выкакать хотябы 1 гол( с эвертоном), ссаному ВБА даже на своей помойке незабили) вот вам и лузерка, без фарма эта псевдовеликая четверка ничго из себя не представляет, абсолютли)
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