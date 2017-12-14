Лукаку принес "Юнайтед" три очка против "Борнмута"

Манчестер Юнайтед Первый гол Ромелу Лукаку в Премьер-Лиге с 18 ноября обеспечил "Манчестер Юнайтед" минимальную победу в домашних стенах над "Борнмутом".

Поражение в дерби Манчестера заставило тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо обновить стартовый состав своей команды с помощью Фила Джонса, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Хуана Маты. Передышку получили Маркос Рохо, Эшли Янг, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд.

Четыре перестановки произошло и у "вишенок". Своего шанса дождались Адам Смит, Дэн Гослинг, Харри Артер и Каллум Уилсон.

Хозяева "Олд Траффорд" совершенно проспали начало матча, позволив "Борнмуту" спокойно разыгрывать мяч. Именно гости пытались добавить игре скорости и взвинтить темп.

А затем "вишенки" внезапно пропустили. На 25-й минуте Мата выполнил навесную передачу на линию вратарской, после чего Лукаку легко выиграл борьбу на втором этаже и послал мяч головой в цель — 1:0.

Открыв счет, "Юнайтед" вновь ушел в спячку, и до перерыва гости смогли создать пару опасных моментов. В первом случае Саймон Фрэнсис пробил над перекладиной, а во втором в игру вступил Давид Де Хеа и забрал мяч.

Во втором тайме показалось, что "дьяволы" пришли в себя и взяли игру под свой контроль. Подопечные Моуриньо действительно оживились, но после пары упущенных моментов ослабили хватку и в концовке были вынуждены несколько понервничать, потому что "Борнмут" не терял надежд избежать поражения. Однако счет уже не изменился.

Для гостевого матча, особенно на "Олд Траффорд", "Борнмут" чувствовал себя чересчур вольготно. "Юнайтед" не смог сделать счет комфортным, что и стало источником проблем в концовке, однако результат достигнут, и это самое главное.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче

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Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2017 01:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. qwerd 14.12.2017 08:18 # qwerd
    Матч не показывали, смотрел игру сити. Но судя по обзору моментов матча создается впечатление что играем на выезде с командой вроде эвертона в расцвете сил. Что моуриньо творит. Больше всего жаль де Хеа, за все он отдувается. Благодаря ему только сейчас не соседи арсенала по таблице

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  2. fc-zenit 14.12.2017 07:21 # fc-zenit
    7 гейклуб 17 30
    Лооооол)

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  3. chebrec 14.12.2017 07:14 # chebrec
    Камон Аристократы !!!!!!

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  4. januzaj00 14.12.2017 06:46 # januzaj00
    Короли на главной

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  5. j-silver 14.12.2017 06:46 # j-silver
    Вест Хэм 0:0 Арсенал

    Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич

    пхххххх

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  6. mu-fc 14.12.2017 06:11 # mu-fc
    Скоро Руни обгонит этих хадлайнеров лета
    4 Альваро Мората Челси 9
    5 Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед 9
    6 Уэйн Руни Эвертон 9 (2 пен)

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  7. mu-fc 14.12.2017 06:08 # mu-fc
    С такой игрой даже в четверке не будем, Борнмут заслуживал большего, создали больше моментов. Как бы ДеХея не заепался с такой игрой и не ушел. Ливер и Арсенал тоже бесхребетные лошары, обасрались когда надо набирать очки, что будет в боксин дэй. В англий кто кого угодно могли обыгрывать, неужели сити не обыграет условные борнмут, бернли, нью каслы?

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  8. pistolero-lfc 14.12.2017 06:06 # pistolero-lfc
    Я понял почему Дноврен сгавнился. Тут 2 причины:

    1. Он всю свою жызын играл правого центрального защитника, обратите внимание правого, а в Ливерпуле, частенько играет Левого центрального защитника (когда играл Шкртел, то Ловрен играл левого центрзаща, и соответственно, когда играл в паре с Мамаду Сахо топарем, то на своей позиции правого центрального защитника)

    2. Раз уж он играет Левого центрального защитника, то тут начинается самое интересное. Бесконечные привозы, нелепые ошибки и т.д. во многом благодаря тому что Альберто Морено (Милнер) не успевает возвращаться на свою позицию и он сука начинает плыть.

    Сегодня, Робертсон, несмотря на то, что не нашел подхода обойти оборону ВБА, провел почти идеальный матч в плане обороны и не допускал серьезных ошибок

    Конечно результат не радует, но есть некоторые вещи, которые заставляют задуматься и порадовать своих за Ливерпуль. Говорить, конечно же я не буду, но каждый красный в глубине души понимает что я имею в виду.

    YNWA красные, скоро новый год, всех с наступающим

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  9. pistolero-lfc 14.12.2017 05:54 # pistolero-lfc
    Бернли
    МанЮнайтед
    Чолси
    Нэвертон
    Вест Бронвич


    Желаю этим говноедам автобусным обанкротиться и вылететь навсегда из АПЛ. Команды и тренеры, которые приезжают исключительно обороняться в десятером и выбивать мяч куда подальше.

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  10. pistolero-lfc 14.12.2017 05:50 # pistolero-lfc
    Какого кхуя творится в Англии с судейством??? Сука блеть Соланке забил чистейший гол, судья даже показал в центр поля, ведь он видел эпизод и подумал, что мяч попал на руку и у Соланке не было намерения играть рукой.
    Но спустя время, какой то хуесос ему в ушко прошептал что-то и он отменил гол. Кто мог ему нашептать, ассистент или лайнсмен. То есть, у них был лучший обзор, чем у арбитра?!
    Да ни Ху я!!! Пездос Ливерпуль страдает от судейского произвола. И с этим надо что-то делать.

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  11. idalgo 14.12.2017 02:30 # idalgo
    еще пару туров, и четверка сформируется

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  12. ry-l 14.12.2017 01:39 # ry-l
    В следующем туре будет взрыв сверхновой: автобус ВБА vs автобус МЮ.

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  13. wengerrrro 14.12.2017 01:38 # wengerrrro
    Ахаха обоссанное старое гавно венгер, когда ты уже сдохнешь

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  14. ry-l 14.12.2017 01:35 # ry-l
    Аснл ниже лфк на две позиции, но сильнее горят скузи. Как так?

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  15. sausage 14.12.2017 01:19 # sausage
    Мойес - топ. Не повезло молоткам, что КП выиграл и ВБ ничейку отстоял.

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  16. bandera-azov 14.12.2017 01:18 # bandera-azov
    арсинал а где красивая игра? весь 2-й тайм играли в навесики на жиру, в стиле мю) без санчеса и озила эта команда рассыпется

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  17. mancityman 14.12.2017 01:17 # mancityman
    1 Манчестер Сити 17 49

    КОРОЛИ !

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  18. bandera-azov 14.12.2017 01:16 # bandera-azov
    бернли 31
    ливерка 31

    )))) и скажите мне что ливер не середняк)

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  19. webb 14.12.2017 01:12 # webb
    Как ж ЛФК заебал отдавать очки на ровном месте середнякам:щ0льси, Эвертон, Вест Бром. Ебаные автобусники. Как не мог Ливерпуль их вскрывать, так и не научился.
    Мане второй подряд плохой матч проводит.
    Соланке не везёт.
    Судья - пидорас.

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  20. bezviz 14.12.2017 01:11 # bezviz
    все как я и предсказывал, фартовость лузерпуля закончилась, голы забивать стало в миллион раз сложнее, приходится тужиться чтобы выкакать хотябы 1 гол( с эвертоном), ссаному ВБА даже на своей помойке незабили) вот вам и лузерка, без фарма эта псевдовеликая четверка ничго из себя не представляет, абсолютли)Пользователь получил предупреждение

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