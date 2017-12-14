Лукаку принес "Юнайтед" три очка против "Борнмута"

Первый гол Ромелу Лукаку в Премьер-Лиге с 18 ноября обеспечил "Манчестер Юнайтед" минимальную победу в домашних стенах над "Борнмутом".

Поражение в дерби Манчестера заставило тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо обновить стартовый состав своей команды с помощью Фила Джонса, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Хуана Маты. Передышку получили Маркос Рохо, Эшли Янг, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд.



Четыре перестановки произошло и у "вишенок". Своего шанса дождались Адам Смит, Дэн Гослинг, Харри Артер и Каллум Уилсон.



Хозяева "Олд Траффорд" совершенно проспали начало матча, позволив "Борнмуту" спокойно разыгрывать мяч. Именно гости пытались добавить игре скорости и взвинтить темп.



А затем "вишенки" внезапно пропустили. На 25-й минуте Мата выполнил навесную передачу на линию вратарской, после чего Лукаку легко выиграл борьбу на втором этаже и послал мяч головой в цель — 1:0.



Открыв счет, "Юнайтед" вновь ушел в спячку, и до перерыва гости смогли создать пару опасных моментов. В первом случае Саймон Фрэнсис пробил над перекладиной, а во втором в игру вступил Давид Де Хеа и забрал мяч.



Во втором тайме показалось, что "дьяволы" пришли в себя и взяли игру под свой контроль. Подопечные Моуриньо действительно оживились, но после пары упущенных моментов ослабили хватку и в концовке были вынуждены несколько понервничать, потому что "Борнмут" не терял надежд избежать поражения. Однако счет уже не изменился.



Для гостевого матча, особенно на "Олд Траффорд", "Борнмут" чувствовал себя чересчур вольготно. "Юнайтед" не смог сделать счет комфортным, что и стало источником проблем в концовке, однако результат достигнут, и это самое главное.



"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче

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