"Арсенал" сыграл без голов с "Вест Хэмом" и опустился на седьмое место

Сыграв без голов с "Вест Хэмом", "Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей и опустился уже на седьмое место в таблице.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил тех же 11 игроков, что и на победное дерби с "Челси" в субботу.



Впервые с мая прошлого года в стартовом составе "канониров" появился Джек Уилшир. Также свой шанс получили Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Алекс Ивоби и Оливье Жиру.



В первом тайме "Арсенал" имел более чем двукратное преимущество по владению мячом. При этом хозяева были вполне довольны ролью ведомых, сосредоточившись на разрушении атак соперника.



За 45 минут "канониры" нанесли немало ударов, но лишь однажды попали в створ — это была жалкая попытка пробить в исполнении Алексиса Санчеса. "Вест Хэм" имел всего один момент — зато какой. Марко Арнаутович головой поразил ворота Петра Чеха, однако из-за офсайда его гол не был засчитан.



После перерыва "Арсенал" продолжил стучаться в закрытую дверь. "Молотобойцы" порой становились смелее, устраивали небольшую пятиминутку активности, а затем вновь отходили назад. Больше других у хозяев старался Арнаутович, но в одиночку ему было сложно справиться с чужой обороной.



На последней минуте основного времени "Вест Хэм" и вовсе едва не вырвал победу после обреза Лорана Косьелни, однако крученый удар вышедшего на замену Хавьера Эрнандеса пришелся в перекладину.



"Вест Хэм" продемонстрировал организованную и надежную игру в обороне, набрав очень ценное для себя очко и одновременно поставив подножку "Арсеналу", который не может победить уже три матча кряду.



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче

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