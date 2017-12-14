"Арсенал" сыграл без голов с "Вест Хэмом" и опустился на седьмое место
Сыграв без голов с "Вест Хэмом", "Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей и опустился уже на седьмое место в таблице.
Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил тех же 11 игроков, что и на победное дерби с "Челси" в субботу.
Впервые с мая прошлого года в стартовом составе "канониров" появился Джек Уилшир. Также свой шанс получили Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Алекс Ивоби и Оливье Жиру.
В первом тайме "Арсенал" имел более чем двукратное преимущество по владению мячом. При этом хозяева были вполне довольны ролью ведомых, сосредоточившись на разрушении атак соперника.
За 45 минут "канониры" нанесли немало ударов, но лишь однажды попали в створ — это была жалкая попытка пробить в исполнении Алексиса Санчеса. "Вест Хэм" имел всего один момент — зато какой. Марко Арнаутович головой поразил ворота Петра Чеха, однако из-за офсайда его гол не был засчитан.
После перерыва "Арсенал" продолжил стучаться в закрытую дверь. "Молотобойцы" порой становились смелее, устраивали небольшую пятиминутку активности, а затем вновь отходили назад. Больше других у хозяев старался Арнаутович, но в одиночку ему было сложно справиться с чужой обороной.
На последней минуте основного времени "Вест Хэм" и вовсе едва не вырвал победу после обреза Лорана Косьелни, однако крученый удар вышедшего на замену Хавьера Эрнандеса пришелся в перекладину.
"Вест Хэм" продемонстрировал организованную и надежную игру в обороне, набрав очень ценное для себя очко и одновременно поставив подножку "Арсеналу", который не может победить уже три матча кряду.
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
14.12.2017 01:00
Просмотров: 1432
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мойес красава победил Челси, отобрал очки у Арсенала, немножко не хватило с МС. ВХЮ и Эвертон радуют в последнее время
(ответить)
походу ничего не поменяется даже если тренером будет гвардиола с обоссачем. Жаль но без бабла хуй даже в четверку попадешь. Пока у руля кренке с усмановым нихуя не поменяется. Без бабла походу сольется арсенал ниже 4 места и по делом.
(ответить)
сила Moizy
(ответить)
пидорасы.
(ответить)
Нужно таблетки Санчесу принять, и Озилу не помешало бы. Топеры 6лять. Наверное Венгер хотел также показать критикам (в т.ч. и мне), насколько ахуенен Жиру в стартовом составе. Глаз аж радовался, нулёвейшая палка в нападении сегодня была, они с лакасетом походу стебутся
(ответить)
последний сезон внегре плессс
(ответить)
а ведь были готовы потерять все три очка
(ответить)
миша ну и нахуй так новость дня через каждую минуту менять? не проще один из матчей сразу выбрать, а остальные снизу добавлять как обычные новости?
(ответить)
ничего, есть ещё шансы обогнать Бернли в чемпионате
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий