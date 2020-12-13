Анхель Гомес заключил свой первый профессиональный контракт с "Юнайтед"

17-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес заключил с клубом свой первый профессиональный контракт.

Уроженец Солфорда находится в системе "красных дьяволов" с шести лет. За первую команду "Юнайтед" Гомес дебютировал в заключительном матче прошлого сезона Премьер-Лиги, выйдя на замену вместо Уэйна Руни.



Анхель является одним из ярчайших воспитанников академии "Юнайтед" последних лет, также проявив себя на международном уровне. Гомес носил капитанскую повязку в юношеских сборных Англии среди 16-летних, 17-летних, 18-летних, а ранее в этом году помог команде U-17 выиграть Чемпионат Мира в Индии.



Сегодня Гомес получил свою награду за продемонстрированный прогресс, заключив первый в своей карьере профессиональный контракт.



"Анхель постоянно прогрессирует, и все мы рады, что он заключил профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". Он по-прежнему очень молод и обладает большим желанием учиться. Вкупе с его природным талантом это обещает Анхелю очень яркое будущее", — сообщил глава академии "Юнайтед" Ники Батт.

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