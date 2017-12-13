"Юнайтед" уже не надеется подписать Гризманна

Антуан Гризманн "Манчестер Юнайтед" уже не надеется приобрести нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, "красные дьяволы" были близки к приобретению игрока сборной Франции прошлым летом, начав подготовку к этой сделке за несколько месяцев до открытия трансферного окна.

Как затем признался сам Гризманн, он непременно отправился бы на "Олд Траффорд", если бы не трансферный запрет "Атлетико" — Антуан не захотел бросать клуб, который сделал для него так много, в сложной ситуации.

Было бы логично ожидать, что по окончании этого сезона "Юнайтед" возобновит интерес к 26-летнему французу, однако The Independent утверждает, что теперь вероятность данной сделки чрезвычайно мала.

Ссылаясь на высокопоставленных руководителей обоих клубов, издание утверждает, что ни в Мадриде, ни в Манчестере больше не верят, что Гризманн отправится в "Юнайтед", и причиной тому является интерес к Антуану со стороны "Барселоны".

Внезапно расставшись с Неймаром прошлым летом, "Барселона" обратилась на рынок в поисках новых звезд. Заплатить за Гризманна более 100 миллионов фунтов следующим летом не составит для каталонского клуба проблемы.

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Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. whitecolor 13.12.2017 23:43 # whitecolor
    Смысла в нем уже нету

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  2. cunningham 13.12.2017 22:06 # cunningham
    зачем ему в эту помойку-середняк регулярного участника кубка интертото?
    если и переходить то в псж.

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