Лакасетт считает, что только чудо поможет Арсеналу выиграть титул

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт заявил, что только чудо позволит "канонирам" опередить "Манчестер Сити" и выиграть Премьер-Лигу.

Две недели назад рулевой лондонцев Арсен Венгер заверил, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул. С тех пор отставание "канониров" от лидирующего "Сити" увеличилось до 17 очков.



По мнению Лакасетта, в такой ситуации только чудо позволит "Арсеналу" обойти "горожан" и выиграть Премьер-Лигу. Француз посоветовал своим партнерам нацелиться на попадание в топ-4.



"Выиграть Премьер-Лигу будет крайне тяжело. Я бы даже сказал, что для этого нам понадобится чудо. "Сити" придется проиграть слишком много матчей, чтобы внести хоть какую-то интригу".



"Нашей целью всегда было попадание в Лигу Чемпионов. Если же мы выиграем титул, то это будет просто фантастика", - приводит слова Лакасетта Sky Sports.

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