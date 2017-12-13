Лакасетт считает, что только чудо поможет Арсеналу выиграть титул

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт заявил, что только чудо позволит "канонирам" опередить "Манчестер Сити" и выиграть Премьер-Лигу.

Две недели назад рулевой лондонцев Арсен Венгер заверил, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул. С тех пор отставание "канониров" от лидирующего "Сити" увеличилось до 17 очков.

По мнению Лакасетта, в такой ситуации только чудо позволит "Арсеналу" обойти "горожан" и выиграть Премьер-Лигу. Француз посоветовал своим партнерам нацелиться на попадание в топ-4.

"Выиграть Премьер-Лигу будет крайне тяжело. Я бы даже сказал, что для этого нам понадобится чудо. "Сити" придется проиграть слишком много матчей, чтобы внести хоть какую-то интригу".

"Нашей целью всегда было попадание в Лигу Чемпионов. Если же мы выиграем титул, то это будет просто фантастика", - приводит слова Лакасетта Sky Sports.

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Метки Арсенал, Лакасетт

Автор foxmcfc   

Дата 13.12.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 14.12.2017 00:06 # kojan
    все "адекватные" талдычат каждый год, что АПЛ узьмёт ливер... а тут на тебе иЩо один претендент из серии "семь лет мак не родил и голоду не было"...

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  2. mancunia-planet 13.12.2017 21:25 # mancunia-planet
    увольте Венгера, назначьте чудо

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  3. chr1s8rown 13.12.2017 21:24 # chr1s8rown
    Чудо : " Извини "

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  4. lexa-arsenal 13.12.2017 21:22 # lexa-arsenal
    Если бы играл, а не пиздeл, было бы намного лучше, и чудеса бы происходили

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  5. danny949494 13.12.2017 21:16 # danny949494
    Юморист.

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  6. psycho1 13.12.2017 21:14 # psycho1
    Как и всем остальным. Когда лидер чемпа сливает по 400 лямов за год только на защитников - гонка заканчивается.

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  7. lfc01unwa 13.12.2017 21:10 # lfc01unwa
    Уавхахахахахахахахахахаха

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