Лакасетт считает, что только чудо поможет Арсеналу выиграть титул
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт заявил, что только чудо позволит "канонирам" опередить "Манчестер Сити" и выиграть Премьер-Лигу.
Две недели назад рулевой лондонцев Арсен Венгер заверил, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул. С тех пор отставание "канониров" от лидирующего "Сити" увеличилось до 17 очков.
По мнению Лакасетта, в такой ситуации только чудо позволит "Арсеналу" обойти "горожан" и выиграть Премьер-Лигу. Француз посоветовал своим партнерам нацелиться на попадание в топ-4.
"Выиграть Премьер-Лигу будет крайне тяжело. Я бы даже сказал, что для этого нам понадобится чудо. "Сити" придется проиграть слишком много матчей, чтобы внести хоть какую-то интригу".
"Нашей целью всегда было попадание в Лигу Чемпионов. Если же мы выиграем титул, то это будет просто фантастика", - приводит слова Лакасетта Sky Sports.
13.12.2017 21:00
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Последние комментарии:
все "адекватные" талдычат каждый год, что АПЛ узьмёт ливер... а тут на тебе иЩо один претендент из серии "семь лет мак не родил и голоду не было"...
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увольте Венгера, назначьте чудо
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Чудо : " Извини "
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Если бы играл, а не пиздeл, было бы намного лучше, и чудеса бы происходили
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Юморист.
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Как и всем остальным. Когда лидер чемпа сливает по 400 лямов за год только на защитников - гонка заканчивается.
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Уавхахахахахахахахахахаха
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