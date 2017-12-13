Дидье Дрогба отметил прогресс Салаха

Легенда "Челси" Дидье Дрогба отметил прогресс нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха относительно периода карьеры египтянина на "Стэмфорд Бридж".

Числясь на балансе у "Челси" с 2013 по 2015 год, Салах сыграл всего 19 матчей за лондонский клуб и забил два гола. Несмотря на это, прошлым летом Мохамед вернулся в английский футбол и сделал это триумфально.



25-летний египтянин забил 19 голов в 24 матчах за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований и теперь, как считает Дрогба, является гораздо более зрелым игроком, нежели тогда в "Челси".



"Было время, когда он писал мне: "Я не забиваю и не знаю, почему". Я отвечал ему, что это лишь вопрос времени и уверенности в себе. Когда ты уверен в себе, все получается, и теперь вы можете видеть, что он забивает голы".



"Я видел, как он вырос за эти годы. Он должен был отправиться в Италию и заиграть там, чтобы затем вернуться в Англию и доказать, что он тот игрок, которым мы его всегда считали".



"Кроме того, он смог вывести свою сборную на Чемпионат Мира, решив судьбу очень сложного матча, поэтому, думаю, он заслуживает всю эту похвалу".



"Он становится боссом и лидером, как мы это наблюдам в его национальной команде и "Ливерпуле". Он непредсказуем, он легко может обвести тебя, он стал сильнее, и он умеет забивать голы".



"Я могу сказать вам, даже его празднования сейчас показывают, что он знает, что делает. Это не так, что он сходит с ума — он лишь высовывает язык и как бы говорит: "Да, это я", — сообщил Дрогба BBC.

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