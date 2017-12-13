Виллиан счастлив в "Челси"
Вингер "Челси" Виллиан заявил, что по-прежнему счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не собирается менять клуб в январе.
После перехода "синих" на схему с тремя защитниками в октябре прошлого года Виллиан перестал быть твердым игроком стартового состава. В 17 матчах Премьер-Лиги этого сезона бразилец только восемь раз появлялся с первых минут.
На протяжении последних недель в прессе не утихают слухи, сватающие 29-летнего игрока сборной Бразилии в "Манчестер Юнайтед" и "Барселону", однако Виллиан призывает фанатов не беспокоиться насчет его будущего.
"Я счастлив здесь, и болельщики могут быть спокойны. Я всегда был счастлив здесь в "Челси". Я очень люблю этот клуб всем своим сердцем. Да, я очень счастлив", — приводит слова Виллиана ESPN.
13.12.2017 19:00
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Мои соболезнования пенсам. Работоспособный, но для вингера прямолинейный до жути. Кроме Валенсии и него, не знаю бровочников, у которых бы в арсенале был всего лишь один полуфинт.
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Сандро, Лемара подпишем и будем ипать портовых шлюх из Манчестера
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