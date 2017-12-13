Ибрагимович: "Гвардиола — самый незрелый тренер из тех, что я встречал"

Хосеп Гвардиола и Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назвал Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" "самым незрелым" тренером, с которым он только пересекался.

Ибрагимовичу и Гвардиоле довелось вместе поработать в "Барселоне" в 2009 году. Несмотря на 16 голов при всего 23 выходах в старте, Златан покинул "Ноу Камп" уже после одного сезона.

В своей автобиографической книге "Я Златан" 2011 года Ибрагимович называл Гвардиолу "бесхребетным трусом", однако обида на каталонского тренера сохранилась до сих пор.

"Первые шесть месяцев прошли идеально, но затем тренер изменил схему и тактику, и это перестало мне подходить. Я отправился поговорить с ним. Я сказал: "Я здесь только для того, чтобы поговорить. Если ты думаешь, что у меня другая причина, то нам не о чем разговаривать".

"Я сказал: "Мне кажется, ты жертвуешь некоторыми игроками ради одного другого, Месси". Он ответил: "Не думаю, что это так, но я понимаю тебя. Никаких проблем, я позабочусь об этом и все решу". Я думал, дальше все будет нормально".

"В следующем матче я оказался на лавке. Я ничего не сказал, продолжив работать. Во втором матче все повторилось. Я подумал, что он хорошо решил проблему — он не разговаривал со мной и ничего не объяснял. В третьем матче я снова остался на лавке. То же самое и в четвертом".

"Мне показалось это странным. С того момента он перестал разговаривать со мной, смотреть на меня. Я захожу в комнату — он выходит из нее. Он не был плохим человеком, но он самый незрелый тренер, который у меня только был, потому что мужчина может решить свои проблемы", — сообщил Ибрагимович Sky Sports Italy. 

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Метки Барселона, Гвардиола, Ибрагимович, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 5068

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. andros13 13.12.2017 20:46 # andros13
    Вообще-то он сказал «инфальтильный»

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  2. j-silver 13.12.2017 20:29 # j-silver
    Ах ах ах носатый переоцененка-выскочка до сих пор пуканит. Столько лет уж прошло

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  3. alex7301 13.12.2017 20:26 # alex7301
    Пеп всегда работает в клубах,где бешеный бюджет и звезды...Пусть Келн выташит из подвалов или Кристал Пэлас

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  4. xiaomi 13.12.2017 20:18 # xiaomi
    Пеп все правильно сделал, мы видели. Где сейчас Барса (Месси) и где Ибра.

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  5. budun 13.12.2017 19:16 # budun
    норм Пеп поссал Ибру, что того уже 7 лет бомбит, не отпускает.

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  6. think 13.12.2017 19:16 # think
    Ещё одна петушара с полыхающим пуканом)) в чужом глазу соринку заметишь, а в своем носу бревна не видишь.

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  7. sisyazavr 13.12.2017 19:09 # sisyazavr
    Каким бы Пеп ни был, это называется проецирование личных проблем на другого

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  8. leon-britton 13.12.2017 18:59 # leon-britton
    Это обоссаное медленное носатое шведское полено, которое весь матч стоит на пятачке у чужой вратарской зоны, затаило обиду на Гвардиолу из-за того, что тот в Барсе поводил ему шершавым мухомором по губам.

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  9. ibon 13.12.2017 18:57 # ibon
    Каким плохим бы не был Ибра,но он похож на мужика по характеру.

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  10. frisby 13.12.2017 18:54 # frisby
    Что там блеет эта шведская овца? На поле в матче надо было доказывать какой ты герой..всех обосрал в своей вонючей книжонке..наемник сраный

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  11. jesus33 13.12.2017 18:53 # jesus33
    "Я сказал: "Мне кажется, ты жертвуешь некоторыми игроками ради одного другого, Месси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/59179/

    Ради такого гения как Месси можно и пожертвовать одним буратино.

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  12. che-ger 13.12.2017 18:43 # che-ger
    Ибра это молодая версия Маура , вот почему Маур настолько любит его . Ибра мастер по кукареканью , но в данный момент полностью согласен с ним , Гвардиола тот еще артист , сделал себе имя с помощью Месси .

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  13. infamous 13.12.2017 18:21 # infamous
    Да тут к гадалке не ходи, лысый- самый распиаренный физрук, благо оказался в нужное время в нужном месте с Месси

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  14. bes-ter 13.12.2017 18:18 # bes-ter
    Откуда они такие берутся?

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  15. vasechkaf 13.12.2017 18:11 # vasechkaf
    Этот "самый незрелый тренер" сделал барсу самой лучшей командой в мире. Ибра уже в далеком 2010 был игроком ниже уровня барсы.

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  16. sausage 13.12.2017 18:09 # sausage
    Выражаясь на местном диалекте, норм Пеп поссал Ибру, что того уже 7 лет бомбит, не отпускает.

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  17. ry-l 13.12.2017 18:07 # ry-l
    "В своей автобиографической книге "Я Златан" 2001 года"?

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  18. r-n 13.12.2017 18:03 # r-n
    Маур, походу, и игроков заразил своим недугом)))

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  19. cunningham 13.12.2017 18:02 # cunningham
    у ибрагея до сих пор бомбит, что пеп не стал терпеть его разгильдяйство и выгнал из команды.

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