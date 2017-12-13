Ибрагимович: "Гвардиола — самый незрелый тренер из тех, что я встречал"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назвал Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" "самым незрелым" тренером, с которым он только пересекался.

Ибрагимовичу и Гвардиоле довелось вместе поработать в "Барселоне" в 2009 году. Несмотря на 16 голов при всего 23 выходах в старте, Златан покинул "Ноу Камп" уже после одного сезона.



В своей автобиографической книге "Я Златан" 2011 года Ибрагимович называл Гвардиолу "бесхребетным трусом", однако обида на каталонского тренера сохранилась до сих пор.



"Первые шесть месяцев прошли идеально, но затем тренер изменил схему и тактику, и это перестало мне подходить. Я отправился поговорить с ним. Я сказал: "Я здесь только для того, чтобы поговорить. Если ты думаешь, что у меня другая причина, то нам не о чем разговаривать".



"Я сказал: "Мне кажется, ты жертвуешь некоторыми игроками ради одного другого, Месси". Он ответил: "Не думаю, что это так, но я понимаю тебя. Никаких проблем, я позабочусь об этом и все решу". Я думал, дальше все будет нормально".



"В следующем матче я оказался на лавке. Я ничего не сказал, продолжив работать. Во втором матче все повторилось. Я подумал, что он хорошо решил проблему — он не разговаривал со мной и ничего не объяснял. В третьем матче я снова остался на лавке. То же самое и в четвертом".



"Мне показалось это странным. С того момента он перестал разговаривать со мной, смотреть на меня. Я захожу в комнату — он выходит из нее. Он не был плохим человеком, но он самый незрелый тренер, который у меня только был, потому что мужчина может решить свои проблемы", — сообщил Ибрагимович Sky Sports Italy.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!