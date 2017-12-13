Ибрагимович: "Гвардиола — самый незрелый тренер из тех, что я встречал"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назвал Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" "самым незрелым" тренером, с которым он только пересекался.
Ибрагимовичу и Гвардиоле довелось вместе поработать в "Барселоне" в 2009 году. Несмотря на 16 голов при всего 23 выходах в старте, Златан покинул "Ноу Камп" уже после одного сезона.
В своей автобиографической книге "Я Златан" 2011 года Ибрагимович называл Гвардиолу "бесхребетным трусом", однако обида на каталонского тренера сохранилась до сих пор.
"Первые шесть месяцев прошли идеально, но затем тренер изменил схему и тактику, и это перестало мне подходить. Я отправился поговорить с ним. Я сказал: "Я здесь только для того, чтобы поговорить. Если ты думаешь, что у меня другая причина, то нам не о чем разговаривать".
"Я сказал: "Мне кажется, ты жертвуешь некоторыми игроками ради одного другого, Месси". Он ответил: "Не думаю, что это так, но я понимаю тебя. Никаких проблем, я позабочусь об этом и все решу". Я думал, дальше все будет нормально".
"В следующем матче я оказался на лавке. Я ничего не сказал, продолжив работать. Во втором матче все повторилось. Я подумал, что он хорошо решил проблему — он не разговаривал со мной и ничего не объяснял. В третьем матче я снова остался на лавке. То же самое и в четвертом".
"Мне показалось это странным. С того момента он перестал разговаривать со мной, смотреть на меня. Я захожу в комнату — он выходит из нее. Он не был плохим человеком, но он самый незрелый тренер, который у меня только был, потому что мужчина может решить свои проблемы", — сообщил Ибрагимович Sky Sports Italy.
13.12.2017 18:00
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Последние комментарии:
Вообще-то он сказал «инфальтильный»
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Ах ах ах носатый переоцененка-выскочка до сих пор пуканит. Столько лет уж прошло
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Пеп всегда работает в клубах,где бешеный бюджет и звезды...Пусть Келн выташит из подвалов или Кристал Пэлас
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Пеп все правильно сделал, мы видели. Где сейчас Барса (Месси) и где Ибра.
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норм Пеп поссал Ибру, что того уже 7 лет бомбит, не отпускает.
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Ещё одна петушара с полыхающим пуканом)) в чужом глазу соринку заметишь, а в своем носу бревна не видишь.
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Каким бы Пеп ни был, это называется проецирование личных проблем на другого
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Это обоссаное медленное носатое шведское полено, которое весь матч стоит на пятачке у чужой вратарской зоны, затаило обиду на Гвардиолу из-за того, что тот в Барсе поводил ему шершавым мухомором по губам.
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Каким плохим бы не был Ибра,но он похож на мужика по характеру.
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Что там блеет эта шведская овца? На поле в матче надо было доказывать какой ты герой..всех обосрал в своей вонючей книжонке..наемник сраный
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"Я сказал: "Мне кажется, ты жертвуешь некоторыми игроками ради одного другого, Месси"
Источник: http://fapl.ru/posts/59179/
Ради такого гения как Месси можно и пожертвовать одним буратино.
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Ибра это молодая версия Маура , вот почему Маур настолько любит его . Ибра мастер по кукареканью , но в данный момент полностью согласен с ним , Гвардиола тот еще артист , сделал себе имя с помощью Месси .
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Да тут к гадалке не ходи, лысый- самый распиаренный физрук, благо оказался в нужное время в нужном месте с Месси
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Откуда они такие берутся?
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Этот "самый незрелый тренер" сделал барсу самой лучшей командой в мире. Ибра уже в далеком 2010 был игроком ниже уровня барсы.
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Выражаясь на местном диалекте, норм Пеп поссал Ибру, что того уже 7 лет бомбит, не отпускает.
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"В своей автобиографической книге "Я Златан" 2001 года"?
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Маур, походу, и игроков заразил своим недугом)))
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у ибрагея до сих пор бомбит, что пеп не стал терпеть его разгильдяйство и выгнал из команды.
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