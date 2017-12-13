"Ньюкасл" близок к смене собственника

Аманда Стейвли Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли совершил прорыв в переговорах с финансистом Амандой Стейвли о продаже клуба.

Как известно, Стейвли находится в тесном контакте с "сороками" уже несколько недель, однако только на прошлой неделе она смогла впервые лично поговорить с Эшли, проведя встречу в одном из ресторанов Лондона.

Очная встреча придала импульс переговорам, и сейчас, сообщает Sky Sports, Аманда улучшила свое предложение о покупке "Ньюкасла" примерно до 300 миллионов фунтов.

Ожидается, что Эшли, купивший клуб с "Сент Джеймс Парк" в 2007 году за 133 млн. фунтов, согласится на это предложение. Майк потерял всякий интерес к клубу и не желает тратиться на зимние трансферы.

Добавив, что Стейвли не собирается лично становиться новым владельцем "Ньюкасла". Аманда лишь представляет интересы могущественного инвестиционного фонда PCP Capital Partners, который имеет доступ к громадному состоянию на Ближнем Востоке.

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Метки Ньюкасл, Стейвли, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. whitecolor 13.12.2017 23:42 # whitecolor
    Ничего так мадам

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  2. yasinnewcastle 13.12.2017 19:32 # yasinnewcastle
    Как долго я этого ждал.

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  3. cunningham 13.12.2017 18:03 # cunningham
    ничего так мадам, да, милф

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  4. vasechkaf 13.12.2017 17:49 # vasechkaf
    Я б ей вдул

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  5. sausage 13.12.2017 17:14 # sausage
    Рафе можно только посочувствовать. Остался предан клубу и болельщикам, не испугался чемпиншипа, отлично начал сезон в АПЛ без нормальных трансферов. Вроде, дело за малым - усиление состава и вперёд! Но вот на тебе, скорее всего никаких трансферов в это ТО, кувыркайся сам, как хочешь, ты же топ-тренер)

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  6. mancityman 13.12.2017 17:03 # mancityman
    Хорошая сучка .

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