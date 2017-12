"Ньюкасл" близок к смене собственника

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли совершил прорыв в переговорах с финансистом Амандой Стейвли о продаже клуба.

Как известно, Стейвли находится в тесном контакте с "сороками" уже несколько недель, однако только на прошлой неделе она смогла впервые лично поговорить с Эшли, проведя встречу в одном из ресторанов Лондона.



Очная встреча придала импульс переговорам, и сейчас, сообщает Sky Sports, Аманда улучшила свое предложение о покупке "Ньюкасла" примерно до 300 миллионов фунтов.



Ожидается, что Эшли, купивший клуб с "Сент Джеймс Парк" в 2007 году за 133 млн. фунтов, согласится на это предложение. Майк потерял всякий интерес к клубу и не желает тратиться на зимние трансферы.



Добавив, что Стейвли не собирается лично становиться новым владельцем "Ньюкасла". Аманда лишь представляет интересы могущественного инвестиционного фонда PCP Capital Partners, который имеет доступ к громадному состоянию на Ближнем Востоке.





Will the Newcastle Utd takeover be wrapped up by January? #NUFC pic.twitter.com/C6N8TKTPB8