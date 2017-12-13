"Ньюкасл" близок к смене собственника
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли совершил прорыв в переговорах с финансистом Амандой Стейвли о продаже клуба.
Как известно, Стейвли находится в тесном контакте с "сороками" уже несколько недель, однако только на прошлой неделе она смогла впервые лично поговорить с Эшли, проведя встречу в одном из ресторанов Лондона.
Очная встреча придала импульс переговорам, и сейчас, сообщает Sky Sports, Аманда улучшила свое предложение о покупке "Ньюкасла" примерно до 300 миллионов фунтов.
Ожидается, что Эшли, купивший клуб с "Сент Джеймс Парк" в 2007 году за 133 млн. фунтов, согласится на это предложение. Майк потерял всякий интерес к клубу и не желает тратиться на зимние трансферы.
Добавив, что Стейвли не собирается лично становиться новым владельцем "Ньюкасла". Аманда лишь представляет интересы могущественного инвестиционного фонда PCP Capital Partners, который имеет доступ к громадному состоянию на Ближнем Востоке.
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Will the Newcastle Utd takeover be wrapped up by January? #NUFC pic.twitter.com/C6N8TKTPB8— BBC Sport (@BBCSport) 13 декабря 2017 г.
13.12.2017 17:00
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Ничего так мадам
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Как долго я этого ждал.
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ничего так мадам, да, милф
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Я б ей вдул
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Рафе можно только посочувствовать. Остался предан клубу и болельщикам, не испугался чемпиншипа, отлично начал сезон в АПЛ без нормальных трансферов. Вроде, дело за малым - усиление состава и вперёд! Но вот на тебе, скорее всего никаких трансферов в это ТО, кувыркайся сам, как хочешь, ты же топ-тренер)
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Хорошая сучка .
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