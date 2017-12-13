17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду семью поединками завершится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 22:45



"Ньюкасл" набрал лишь одно очко в семи последних матчах, тогда как "Эвертон" не знает поражений после назначения Сэма Эллардайса — одна победа и одна ничья. Несмотря на определенный подъем, который последовал после смены тренера, "ириски" по-прежнему довольно слабо смотрятся на выезде, набрав лишь четыре очка за пределами своего стадиона — только "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" меньше. "Сороки" проиграли шесть из семи последних поединков против "Эвертона", одержав победу лишь в декабре 2014 — 3:2 на "Сент Джеймс Парк".



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс готов к первому с ноября появлению в старте. У Пола Дамметта травма задней поверхности бедра.



Защитники "Эвертона" Фил Ягиелка и Майкл Кин окончательно оправились после недавних травм. Янник Боласи, пропустивший год, набирает форму в тренировках. Лейтон Бэйнс отсутствует.



САУТГЕМПТОН — ЛЕСТЕР 22:45 Онлайн-трансляция



Главному тренеру "Лестера" Клоду Пюэлю предстоит встретиться со своим бывшим клубом. "Саутгемптон" уволил француза в конце прошлого сезона, но едва ли можно сказать, что в этой кампании "святые" играют в более привлекательный футбол и добиваются более классных результатов. Обыграть "Саутгемптон" и сделать это в зрелищной манере было бы пределом ожиданий Пюэля. В 11 домашних матчах против "лис" в рамках Премьер-Лиги "святые" потерпели только одно поражение.



Защитник "Саутгемптона" Седрик Соареш залечил заднюю поверхность бедра, которая не позволила ему сыграть против "Арсенала".



Нападающий "Лестера" Синдзи Окадзаки оправился после травмы головы, полученной против "Ньюкасла". Роберт Хут и Мэтт Джеймс по-прежнему не могут помочь команде.



СУОНСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" стоит на пороге исторического достижения и может оформить 15-ю победу подряд в Премьер-Лиге, что прежде не удавалось никому. Хосепу Гвардиоле придется потрудиться, чтобы найти правильную мотивацию для своей команды после дерби Манчестера, ведь отрыв от ближайшего преследователя теперь двузначный, а "Суонси" по-прежнему барахтается в зоне вылета. "Горожане" выиграли 12 из 15 встреч с "лебедями" с учетом всех соревнований, потерпев единственное поражение.



У вингера "Суонси" Уэйна Рутледжа небольшое повреждение мышечного характера. Федерико Фернандес набрал форму после недавнего отъезда на родину по семейным обстоятельствам и теперь готов вернуться в старт.



Капитан "Сити" Венсан Компани вновь угодил в лазарет. Там же остаются Джон Стоунс и Бенжамен Менди.



ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 23:00



"Вест Хэм" будет воодушевлен победой над "Челси" в минувший уикенд, а потому "Арсенал" не может надеяться, что наберет три очка малой кровью. Тот успех "молотобойцев" против действующего чемпиона не выглядит случайным, потому что перед ним команда Дэвида Мойеса очень достойно сыграла против "Манчестер Сити", хоть и уступила. Правда, в 19 последних встречах с "канонирами" с учетом всех соревнований "Вест Хэм" одержал лишь одну победу.



Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес залечил заднюю поверхность бедра и претендует на место в старте. После такой же травмы может вернуться Шейху Куяте.



"Арсенал" потерял с травмами Шкодрана Мустафи и Аарона Рэмси, но оба игрока могут вернуться к уикенду.



ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН 23:00



Победа 5:1 над "Стоуком" в минувший уикенд стала первой для "Тоттенхэма" в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Этим результатом и особенной своей игрой "шпоры" доказали, что недавний кризис преодолен. "Брайтон" смотрится достаточно уверенно в элите, но в пяти выездах к командам выше себя в таблице не забил ни одного гола. "Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти последних встреч с "чайками" с учетом всех соревнований.



Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела готов к первому за 13 последних месяцев появлению в старте. Давинсон Санчес все еще дисквалифицирован. Тоби Алдервейрелд и Виктор Ваньяма остаются в лазарете.



Единственной потерей "Брайтона" остается Стив Сидуэлл.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 23:00



"Манчестер Юнайтед" находится в достаточно скверном настроении после поражения от "Манчестер Сити", что и подтвердил Жозе Моуриньо, поспешно завершив свою пресс-конференцию из-за настойчивых вопросов журналистов о своей роли в стычке команд около раздевалок. "Борнмут" хоть и находится в трех очках от зоны вылета, но не выглядит мальчиками для битья, потерпев лишь одно поражение в шести последних матчах. "Красные дьяволы" выиграли пять из шести последних встреч с "вишенками" на "Олд Траффорд" — за исключением ничьей 1:1 в марте этого года.



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба все еще дисквалифицирован, но Маруан Феллайни может вернуться после травмы колена.



После матча дисквалификации возвращается защитник "Борнмута" Адам Смит. Адам Федеричи, Брэд Смит и Тайрон Мингс продолжают лечиться.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00



В минувший уикенд "Ливерпуль" обиднейшим образом упустил победу в дерби с "Эвертоном", который отсиживался весь матч в обороне, но использовал один из редких шансов уколоть соперника. Наверняка, "Вест Бромвич" изберет похожу манеру игру, и тогда все будет зависеть от того, смогли ли "красные" сделать уроки над ошибками. "Ливерпуль" не потерпел ни одного поражения в восьми последних встречах с "дроздами" в рамках Премьер-Лиги.



В старт "Ливерпуля" вернутся Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, но Мохамед Салах может получить отдых. Адам Лаллана еще не набрал оптимальную форму после травмы спины. Жоэль Матип и Альберто Морено команде также не помогут.



Вингеры "Вест Бромвича" Мэтт Филлипс и Насер Шадли находятся под вопросом. Крейг Доусон, Гарет Бэрри и Джеймс Моррисон травмированы.

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