Коутиньо "наслаждается" новой позицией
Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо признался, что наслаждается ролью в полузащите, которую ему отвел главный тренер "красных" Юрген Клопп в этом сезоне.
С приходом на "Энфилд" Мохамеда Салаха бразилец перешел из нападения в полузащиту. На результативности Коутиньо это отразилось только в лучшую сторону — на счету Филиппе уже девять голов и шесть голевых передач в этом сезоне.
В интервью официальному веб-сайту клуба Коутиньо заявил, что благодарен Клоппу за смену амплуа. Несмотря на неопределенные перспективы, полузащитник наслаждается новой ролью в "Ливерпуле".
"На этой позиции ты больше вовлечен в игру и чаще принимаешь участие в атакующих действиях. Я уже приспособился к этой роли и даже наслаждаюсь ей".
"С каждым годом я стараюсь прибавлять и совершенствоваться, поэтому в этом сезоне хочу забивать еще больше. Моя новая позиция требует от меня голов и результативных передач", - рассказал Коутиньо.
13.12.2017 16:00
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пока клоппыч будет продолжать оправдывать пней вроде ловрена в обороне - колбаса продолжит всасывать. нужны защитники топ уровня.
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Следующим летом по примеру Суареса уйдет в Барсу и поводит шершавым мухомором по губам болельщиков колбасных, скриньте.
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на счету Филиппе уже девять голов и шесть голевых передач в этом сезоне.
Блестяще, великолепно, потрясающе! Жги Коутоняшка
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надеюсь останется и прибавит еще, их связку с лалланой бы поскорее увидеть
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мне интересно, кого в центр купят вместо него?
Кейта+Лаллана стопроц в основе будут в следующем сезоне
возможно, Хендо
но есть чуйка, что сядет на скамейку, а Кейта на его место
Лемар? дорого+вряд ли к нам пойдет
надо все силы на Горецку бросить
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