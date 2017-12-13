Коутиньо "наслаждается" новой позицией

Филиппе Коутиньо Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо признался, что наслаждается ролью в полузащите, которую ему отвел главный тренер "красных" Юрген Клопп в этом сезоне.

С приходом на "Энфилд" Мохамеда Салаха бразилец перешел из нападения в полузащиту. На результативности Коутиньо это отразилось только в лучшую сторону — на счету Филиппе уже девять голов и шесть голевых передач в этом сезоне.

В интервью официальному веб-сайту клуба Коутиньо заявил, что благодарен Клоппу за смену амплуа. Несмотря на неопределенные перспективы, полузащитник наслаждается новой ролью в "Ливерпуле".

"На этой позиции ты больше вовлечен в игру и чаще принимаешь участие в атакующих действиях. Я уже приспособился к этой роли и даже наслаждаюсь ей".

"С каждым годом я стараюсь прибавлять и совершенствоваться, поэтому в этом сезоне хочу забивать еще больше. Моя новая позиция требует от меня голов и результативных передач", - рассказал Коутиньо.

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Метки Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 13.12.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 13.12.2017 20:45 # cunningham
    пока клоппыч будет продолжать оправдывать пней вроде ловрена в обороне - колбаса продолжит всасывать. нужны защитники топ уровня.

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  2. leon-britton 13.12.2017 19:04 # leon-britton
    Следующим летом по примеру Суареса уйдет в Барсу и поводит шершавым мухомором по губам болельщиков колбасных, скриньте.

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  3. pistolero-lfc 13.12.2017 17:45 # pistolero-lfc
    на счету Филиппе уже девять голов и шесть голевых передач в этом сезоне.

    Блестяще, великолепно, потрясающе! Жги Коутоняшка

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  4. liverfun 13.12.2017 17:31 # liverfun
    надеюсь останется и прибавит еще, их связку с лалланой бы поскорее увидеть

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  5. melwood-lfc 13.12.2017 16:08 # melwood-lfc
    мне интересно, кого в центр купят вместо него?

    Кейта+Лаллана стопроц в основе будут в следующем сезоне
    возможно, Хендо
    но есть чуйка, что сядет на скамейку, а Кейта на его место
    Лемар? дорого+вряд ли к нам пойдет
    надо все силы на Горецку бросить

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