Коутиньо "наслаждается" новой позицией

Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо признался, что наслаждается ролью в полузащите, которую ему отвел главный тренер "красных" Юрген Клопп в этом сезоне.

С приходом на "Энфилд" Мохамеда Салаха бразилец перешел из нападения в полузащиту. На результативности Коутиньо это отразилось только в лучшую сторону — на счету Филиппе уже девять голов и шесть голевых передач в этом сезоне.



В интервью официальному веб-сайту клуба Коутиньо заявил, что благодарен Клоппу за смену амплуа. Несмотря на неопределенные перспективы, полузащитник наслаждается новой ролью в "Ливерпуле".



"На этой позиции ты больше вовлечен в игру и чаще принимаешь участие в атакующих действиях. Я уже приспособился к этой роли и даже наслаждаюсь ей".



"С каждым годом я стараюсь прибавлять и совершенствоваться, поэтому в этом сезоне хочу забивать еще больше. Моя новая позиция требует от меня голов и результативных передач", - рассказал Коутиньо.

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