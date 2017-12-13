Клопп не жалеет о своих словах после дерби
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не жалеет о своих словах, сказанных после мерсисайдского дерби с "Эвертоном".
После воскресного матча Премьер-Лиги Клопп дал яркое интервью Sky Sports: немец на повышенных тонах раскритиковал рефери Крейга Поусона, поставившего спорный пенальти в ворота "красных", а репортеру посоветовал лучше разбираться в футболе.
Перед поединком с "Вест Бромвичем" журналисты припомнили Юргену его слова, однако наставник "Ливерпуля" остался верен своей позиции.
"Если бы мне пришлось вновь давать интервью, я сказал бы ровно то же самое. Когда ты смотришь в глаза журналисту, то его не интересует, что ты чувствуешь. Именно поэтому я так отреагировал на его вопросы".
"Я не собираюсь забирать свои слова обратно. Я не актер, я не могу действовать по-другому. Ничего серьезного не произошло, это было всего лишь одно из тысячи интервью", - цитирует Клоппа Four Four Two.
13.12.2017 15:00
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За эти слова ему ФА поводит шершавым мухомором по губам, скриньте.
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Та вьюха с журналистом довольно истеричной у него получилась.
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Клопп неудачник, нехер с Ливером связываться
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