Клопп не жалеет о своих словах после дерби

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не жалеет о своих словах, сказанных после мерсисайдского дерби с "Эвертоном".

После воскресного матча Премьер-Лиги Клопп дал яркое интервью Sky Sports: немец на повышенных тонах раскритиковал рефери Крейга Поусона, поставившего спорный пенальти в ворота "красных", а репортеру посоветовал лучше разбираться в футболе.



Перед поединком с "Вест Бромвичем" журналисты припомнили Юргену его слова, однако наставник "Ливерпуля" остался верен своей позиции.



"Если бы мне пришлось вновь давать интервью, я сказал бы ровно то же самое. Когда ты смотришь в глаза журналисту, то его не интересует, что ты чувствуешь. Именно поэтому я так отреагировал на его вопросы".



"Я не собираюсь забирать свои слова обратно. Я не актер, я не могу действовать по-другому. Ничего серьезного не произошло, это было всего лишь одно из тысячи интервью", - цитирует Клоппа Four Four Two.

