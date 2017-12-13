Гвардиоле нужен новый защитник, чтобы избежать неприятностей

Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему нужен новый защитник, иначе "горожане" окажутся в беде.

Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать лишь на двух центральных защитников: Джон Стоунс не поможет "Сити" до конца декабря, а Венсан Компани вновь угодил в лазарет с мышечной травмой.



Пеп уже предупредил, что не может положиться на бельгийца в долгосрочной перспективе. Теперь Гвардиола требует от "Сити" купить нового защитника, иначе во второй части сезона лидеры Премьер-Лиги рискуют столкнуться с еще более серьезными проблемами.



"Мы думаем об этом. У нас осталось совсем немного защитников, и мы попадем в беду, если дело будет обстоять подобным образом во второй половине сезона".



"Я ничего не могу гарантировать, но да, нам стоит обсудить покупку нового защитника из-за проблем с Компани и Стоунсом, ведь они пропустят еще четыре-пять недель", - цитирует Гвардиолу The Guardian.

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