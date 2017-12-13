Гвардиоле нужен новый защитник, чтобы избежать неприятностей

Пеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему нужен новый защитник, иначе "горожане" окажутся в беде.

Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать лишь на двух центральных защитников: Джон Стоунс не поможет "Сити" до конца декабря, а Венсан Компани вновь угодил в лазарет с мышечной травмой.

Пеп уже предупредил, что не может положиться на бельгийца в долгосрочной перспективе. Теперь Гвардиола требует от "Сити" купить нового защитника, иначе во второй части сезона лидеры Премьер-Лиги рискуют столкнуться с еще более серьезными проблемами.

"Мы думаем об этом. У нас осталось совсем немного защитников, и мы попадем в беду, если дело будет обстоять подобным образом во второй половине сезона".

"Я ничего не могу гарантировать, но да, нам стоит обсудить покупку нового защитника из-за проблем с Компани и Стоунсом, ведь они пропустят еще четыре-пять недель", - цитирует Гвардиолу The Guardian.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 13.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 437

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Последние комментарии:




  1. mancityman 13.12.2017 14:24 # mancityman
    Норм выше три пидара погорели .

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  2. bezviz 13.12.2017 14:23 # bezviz
    вот и весь гвардиола, купите ему за 300 млн линию обороны тогда он выиграет чемпионств, Конте к примеру практически без трат взял чемпионство

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  3. andros13 13.12.2017 14:21 # andros13
    6лять да он шутит
    каждое ТО обновляет оборону и все мало...

    МЮ, берите пример с лысого, купите уже наконец нормальную линию обороны

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  4. glorfindel 13.12.2017 14:01 # glorfindel
    Нужен кто-то вроде Рюдигера

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