Венгер видит "большое преимущество" у "Вест Хэма"

Перед визитом к "Вест Хэму" наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что соперник имеет большое преимущество в виде лишнего дня на восстановление.

На прошлой неделе Венгер дважды поднимал тему календаря, посетовав, что и "Манчестер Юнайтед", и "Саутгемптон" подошли к матчу с "канонирами", успев восстановить силы, а его команда – нет.



Такое же большое преимущество Арсен видит у "Вест Хэма": если "Арсенал" готовился к дерби всего два дня, то подопечные Дэвида Мойеса – на сутки больше.



"У них было на 24 часа больше для восстановления и подготовки к игре, чем у нас. В этом плане они имеют большое преимущество. Возможно, мы почувствуем усталость только в следующей игре, но "Вест Хэм" готов к матчу определенно лучше", - сообщил Венгер Daily Star.

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