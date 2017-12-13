Венгер видит "большое преимущество" у "Вест Хэма"
Перед визитом к "Вест Хэму" наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что соперник имеет большое преимущество в виде лишнего дня на восстановление.
На прошлой неделе Венгер дважды поднимал тему календаря, посетовав, что и "Манчестер Юнайтед", и "Саутгемптон" подошли к матчу с "канонирами", успев восстановить силы, а его команда – нет.
Такое же большое преимущество Арсен видит у "Вест Хэма": если "Арсенал" готовился к дерби всего два дня, то подопечные Дэвида Мойеса – на сутки больше.
"У них было на 24 часа больше для восстановления и подготовки к игре, чем у нас. В этом плане они имеют большое преимущество. Возможно, мы почувствуем усталость только в следующей игре, но "Вест Хэм" готов к матчу определенно лучше", - сообщил Венгер Daily Star.
13.12.2017 13:00
Просмотров: 766
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уже перед игрой ноет старик, так что отмазка есть уже
(ответить)
млять каждый год одни и теже разговоры, одно и тоже нытье....
(ответить)
Плюс игра на выезде, поди попробуй доберись до этого задрыпанного лондонского стадиона, ожидаем слив очков
(ответить)
Если команды равные по классу, то "У них было на 24 часа больше для восстановления и подготовки к игре, чем у нас" можно считать оправданием.
(ответить)
бля сплошные нытики. один гвардиола без нытья ебёт всех.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий