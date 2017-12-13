Венгер видит "большое преимущество" у "Вест Хэма"

Арсен Венгер Перед визитом к "Вест Хэму" наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что соперник имеет большое преимущество в виде лишнего дня на восстановление.

На прошлой неделе Венгер дважды поднимал тему календаря, посетовав, что и "Манчестер Юнайтед", и "Саутгемптон" подошли к матчу с "канонирами", успев восстановить силы, а его команда – нет.

Такое же большое преимущество Арсен видит у "Вест Хэма": если "Арсенал" готовился к дерби всего два дня, то подопечные Дэвида Мойеса – на сутки больше.

"У них было на 24 часа больше для восстановления и подготовки к игре, чем у нас. В этом плане они имеют большое преимущество. Возможно, мы почувствуем усталость только в следующей игре, но "Вест Хэм" готов к матчу определенно лучше", - сообщил Венгер Daily Star.

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Метки Арсенал, Венгер, Вест Хэм

Автор foxmcfc   

Дата 13.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 766

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Последние комментарии:




  1. mu-fc 13.12.2017 13:56 # mu-fc
    уже перед игрой ноет старик, так что отмазка есть уже

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  2. parlor3 13.12.2017 13:22 # parlor3
    млять каждый год одни и теже разговоры, одно и тоже нытье....

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  3. reams 13.12.2017 13:18 # reams
    Плюс игра на выезде, поди попробуй доберись до этого задрыпанного лондонского стадиона, ожидаем слив очков

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  4. electric 13.12.2017 13:01 # electric
    Если команды равные по классу, то "У них было на 24 часа больше для восстановления и подготовки к игре, чем у нас" можно считать оправданием.

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  5. toha-bludsikir 13.12.2017 13:01 # toha-bludsikir
    бля сплошные нытики. один гвардиола без нытья ебёт всех.

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