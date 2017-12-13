Светская хроника за среду
Предложение "Челси" по Леону Бэйли отклонено. "Манчестер Юнайтед" нацелился на Тома Менье. Сэм Эллардайс отменил рождественскую вечеринку "Эвертона". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Предложение "Челси" в 22 миллиона фунтов о покупке вингера "Байера" Леона Бэйли было отклонено. (Daily Mail)
Предложение "Челси" о покупке плеймейкера "Монако" Тома Лемара составит 80 млн. фунтов. (L'Equipe)
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро предпочитает отправиться в "Челси", а н в "Манчестер Юнайтед". (The Independent)
"Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" следят за полузащитником "Хоффенхайма" и молодежной сборной Германии Надимом Амири. (The Sun)
Защитник ПСЖ Тома Менье стал целью "Юнайтед" на январь. (Daily Express)
Защитник "Манчестер Сити" Данило может провести вторую половину сезона в своем бывшем клубе "Порту. (The Sun)
Защитник "Сити" Джейсон Денайер может прервать свою аренду в "Галатасарае", чтобы на вторюу половину сезона отправиться в свой бывший клуб "Андерлехт". (talkSPORT)
"Вест Хэм" планирует совершить два-три приобретения в январе. (Evening Standard)
Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс присматривается к защитнику "Сандерленда" Ламину Коне. (Daily Mail)
Другое
Звезда "Реала" Тони Кроос назвал Пола Скоулза более классным полузащитником, чем Фрэнк Лэмпард или Стивен Джеррард. (Daily Mail)
Тренер "Эвертона" Сэм Элларайс отменил рождественскую вечеринку для своих игроков. (The Guardian)
Принадлежащий "Челси" полузащитник Лукас Пиазон, сломавший ногу в августе, возобновил тренировки с "Фулхэмом". (GetWestLondon)
Экс-игрок "Челси" Джо Коул сравнил Эдена Азара с "диким животным". (Daily Express)
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино подарил своей жене Porsche Cayenne на День рождения. (The Sun)
13.12.2017 12:55
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Последние комментарии:
Челси переживает кризис - 2 место, 35 очков(по личкам 2 место)
Челси набрал форму, борется за чемпик - 1 место, приемущество в 9 очков от 2 места
мю переживает кризис - несколько лет болтается на 4-7 местах
мю наконец-то набрал форму, готов бороться за чемпик, показывает лучший футбол за последние 5 лет - 3 место, 35 очков, отставание на 11 очков
все что нужно знать об уровне Челси и спермю
(ответить)
Сыны анархии окуительный сирик
(ответить)
Моур сук интересуется только защитой, самый блевотный футбол показывает из топ6. Где позитивная игра, перемещения в свободные зоны, владение мячом и т.п. Самый секси футбол показывает:
1. МС он и станет чемпом
2. Ливер - но опять ничего не выиграют
3. Челси, Конте затащит в лч
4. Арсенал, если упустят двоих, то пропасть вниз
5. ТТХ не везет просто
11-12. МЮ в гостях боятся играть на равных, дома ждут ошибок соперников, вместо того чтоб рвать всех в клочья.
1. Пеп он и в апл Пеп, рвет по делу
2. Клоп укрепи защиту и все будет в шоколаде
3. Конте укрепи состав и будешь епать всех и вся
4. Арсен меньше болтать, удержать лидеров
5. Почеттино соберись
6. Моур измени стиль в пользу атаку или уйди нафиг
(ответить)
один из фанатов знаменитой хулиганской фирмы «Челси Хэдхантерс» во время полицейского рэйда в 80-ые годы попался в постели с проститукой мужского пола. Англичане таких служителей древнейшей профессии называют «rent boys». Попался в своем роде весьма удачно, вдохновив фанатов других клубов на песню-кричалку с оригинальным названием «Chelsea rent boys». Говорят, периодически она даже звучит на трибунах. Хотя едва ли в нынешней Англии это уже кого-то всерьёз обижает. Тем более, что гомофобия на Туманном Альбионе официально не поощряется.
=
Ебучие глиномесы, уже 30 лет назад членсы в жопу долбились оказывается.
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Мда, не понятно чем руководсвуется руководство матч тв. Будут показывать матчи гг и мс в прямой. Хотя болельщиков лфк и мю в рф в разы больше.
(ответить)
Проделки капитана Терри
В Англии фигура капитана команды – особая, полусвященная. Ничего страшного, если ваш официальный лидер костолом. Нормально, если вылечился от алкоголизма. Не страшно, если его обвиняли в воровстве драгоценностей. Это все мелочи. А вот Джон Терри, будучи в числе лучших защитников мира, умудрился разозлить многих, поскольку предал напарника Бриджа, закрутив роман с его подругой. Поскольку у самого дома была беременная спутница жизни, а параллельно носил капитанскую повязку в сборной, то проделки Терри за пределами поля повлияли на отношение к «Челси». Хотя и на поле Джон позволял себе провокации, никогда не был «подарком», Антон Фердинанд подтвердит.
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казах ирокез стесняется чтоли поставить на аву скриптонита?
пиздоглазый Эминем жи
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Арендное безумие и академия
У всех английских клубов полно глупых подписаний и часто слабые академии. Денег у каждого немало, тот же чемпион «Лестер» - команда богатейшего спонсора. Но зачем «Челси» четыре состава с одновременными кадровыми дырами в основе? В Англии не понимают, почему у клуба такое количество людей на контрактах. Плодят теории, ни одна из которых не помогает полюбить «Челси» сильнее. Три десятка людей в арендах, но при этом ноль воспитанников в основе. Неумение создать академию, имея столько денег, желание никого не отпускать – дополнительные причины, которые вызывают неприятие и непонимание. Британцы не немцы, но расточительство им не по душе.
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скумы горят как в 58
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Ахахах , вместе с новостью про Сандро , надо бонус огнетушитель для местной фауны .
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Трусливый стиль футбола
Если прочитаете отзывы английских фанатов, которых просят ответить на вопрос о ненависти к «Челси», то увидите много одинаковых ответов: «Челси» даже с маленькими клубами играет трусливо, «поджимают хвост», выставляют «автобус». Конте, конечно же, попытается изменить такой подход, но «футбол девятнадцатого века» - оскорбление, знакомое каждому английскому фанату «Челси». Хотя на самом деле в том веке в два защитника играли, а сейчас их у команды пять. Но трусливым стиль «синих» был скорее чуть раньше. Вот только проще забраться в «автобус», чем из него выбраться в глазах фанатов футбола. Даже если это стереотип, он живее многих и влияет!
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ЩЛЕНЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ
(ответить)
«Челси» также называют еще и «таксистами». Это не самое приятное прозвище для болельщиков клуба, но оно все-таки есть. Есть два мнения насчет появления этой клички. Первое: около клубной базы есть множество кэбов. Так, примерно до 20-х годов XX века называли те самые повозки с лошадьми, на которых кучеры подвозили людей. В современности есть понятие «Желтое такси», в Англии – Yellow cab. Система работы та же: подвозить людей. Но только уже без лошадей, естественно. Так вот, в большинстве этих самых кэбов есть вымпелы «Челси» у зеркал заднего вида. Второе: на стадионе «Стэмфорд Бридж» болельщикам выдают флажки шахматной раскраски и бело-синего цвета, похожие на шашечки такси. Отсюда и повелось, собственно. Правда, называют так лондонцев, конечно, только враги.
(ответить)
И наконец, последнее прозвище, связанное с «Челси» и о котором можно рассказать – «Челски». Просто, есть еще одно (Rentboys), но имеет оно крайне недоброжелательный характер, и рассказ здесь и сейчас о нем выглядел бы некрасиво по отношению к поклонникам экс-чемпиона Англии. Что касается «Челски», то так лондонцев начали называть после покупки клуба Романом Абрамовичем. «В Англии окончание –ски ассоциируется с русскими», — рассказал сотрудник одного из самых крупных английских сайтов о «Челси». – «И когда клуб купил Абрамович, у нас начали говорить все, что знают на русском: shapka, Chelski». Шапки-ушанки «Челски», которые поспешили изготовить англичане, можно приобрести и сегодня.
(ответить)
просто ору, как такие выскочки как хадерсфилд о6оссали мю? типа претендентов на чемпик, в феноменальной форме, громили всех, и тут бац, с0снули у команды чемпиошипа...Челси просто прошелся катком по этим выскочкам, как собственно, и по мю
(ответить)
Ливерпуль звучит K P A C U B O!
(ответить)
Звезда "Реала" Тони Кроос назвал Пола Скоулза более классным полузащитником, чем Фрэнк Лэмпард или Стивен Джеррард.
справедливо
(ответить)
Бля как же надо любить сосать xyй чтобы болеть за ливерпуп.
(ответить)
Предложение "Челси" о покупке плеймейкера "Монако" Тома Лемара составит 80 млн. фунтов. (L'Equipe)
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро предпочитает отправиться в "Челси", а н в "Манчестер Юнайтед". (The Independent)
Вроде более-менее серьезные источники. Каев
(ответить)
На лумпорта и чирата снова поссали.
PS еще одна цитатка про скоулза в копилку для споров с пенсами. Можно уже сборник цитаток составлять. Цитатки кстати >любой награды, для тех кто не знал.
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