Светская хроника за среду

Предложение "Челси" по Леону Бэйли отклонено. "Манчестер Юнайтед" нацелился на Тома Менье. Сэм Эллардайс отменил рождественскую вечеринку "Эвертона". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Предложение "Челси" в 22 миллиона фунтов о покупке вингера "Байера" Леона Бэйли было отклонено. (Daily Mail)



Предложение "Челси" о покупке плеймейкера "Монако" Тома Лемара составит 80 млн. фунтов. (L'Equipe)



Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро предпочитает отправиться в "Челси", а н в "Манчестер Юнайтед". (The Independent)



"Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" следят за полузащитником "Хоффенхайма" и молодежной сборной Германии Надимом Амири. (The Sun)



Защитник ПСЖ Тома Менье стал целью "Юнайтед" на январь. (Daily Express)



Защитник "Манчестер Сити" Данило может провести вторую половину сезона в своем бывшем клубе "Порту. (The Sun)



Защитник "Сити" Джейсон Денайер может прервать свою аренду в "Галатасарае", чтобы на вторюу половину сезона отправиться в свой бывший клуб "Андерлехт". (talkSPORT)



"Вест Хэм" планирует совершить два-три приобретения в январе. (Evening Standard)



Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс присматривается к защитнику "Сандерленда" Ламину Коне. (Daily Mail)



Другое



Звезда "Реала" Тони Кроос назвал Пола Скоулза более классным полузащитником, чем Фрэнк Лэмпард или Стивен Джеррард. (Daily Mail)



Тренер "Эвертона" Сэм Элларайс отменил рождественскую вечеринку для своих игроков. (The Guardian)



Принадлежащий "Челси" полузащитник Лукас Пиазон, сломавший ногу в августе, возобновил тренировки с "Фулхэмом". (GetWestLondon)



Экс-игрок "Челси" Джо Коул сравнил Эдена Азара с "диким животным". (Daily Express)



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино подарил своей жене Porsche Cayenne на День рождения. (The Sun)

