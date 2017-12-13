Салах попадет под ротацию Клоппа
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что продолжит ротацию состава, которая затронет даже Мохамеда Салаха.
Досрочная замена Салаха в мерсисайдском дерби с "Эвертоном" вызвала массу вопросов у фанатов "красных". Точно так же болельщики отреагировали на решение Клоппа оставить в запасе Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино.
Тем не менее, Юрген собирается и впредь ротировать состав, учитывая непростой график матчей. В какой-то момент Клопп даже собирается предоставить перерыв Салаху – лучшему бомбардиру "Ливерпуля" в этом сезоне.
"Я заменил Салаха, потому что он почувствовал судороги в задней поверхности бедра. Потом все говорили, зачем я его заменил, хотя никто не знал, что он был на грани травмы".
"Нельзя выставлять на каждый матч одних и тех же игроков. Когда четверо из них получат травмы, запасные не смогут достойно их заменить, поскольку не имели игровой практики".
"Футбол становится быстрее и интенсивнее, поэтому без ротации состава не обойтись. У нас есть возможность вносить изменения, и мы собираемся это делать впредь", - цитирует Клоппа Daily Mirror.
13.12.2017 12:00
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Последние комментарии:
согласен с решением Клоппа. он сделал выводы с прошлогоднего провала после нового года.
да, уровень запасных нет так высок как того хотелось, но как можно ждать хорошей игры здесь и сейчас от Чемберлена, Соланке и остальных запасных в момент получения травмы игроков основы? а так они могут чувствовать доверие от тренера, привыкать к стилю не на учебных занятиях, а в самом процессе. может быть, в какой то момент это навредит сегодня, но даст свои дивиденды на дистанции. ротация использовалась и ранее, но при победных счетах все молчали, а тут при первой же потере очков люди не забыли об этом упомянуть.
в этом плане всегда был крут Алекс Фергюссон, который использовал ростер из 17-20 игроков по ходу сезона.
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Главное не сегодня, а то он у меня в фэнтази трипл кэп)))
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Наротирует Юра.
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результаты ротации глянем в мае,братва.а сейчас скорее хлопнуть по стакану и ждать нашего матча.ибо трезвым Ливерпуль лучше не смотреть
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Всё правильно Клопп излагает "от и до", если бы не одно "но" - уровень игроков ротации (лавки) заметно ниже основы.
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Каждый клуб каждый тренер делает ротацию. Зачем делать из этого новость? И откуда уверенность что Салах останется в запасе??
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Ох уж это страшное слово РОТАЦИЯ из уст Клоппа! Пахнет очередным проёбом.
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Правильно сказал!
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главное чтобы Ловрен в каждом мачте играл
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