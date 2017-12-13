Салах попадет под ротацию Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что продолжит ротацию состава, которая затронет даже Мохамеда Салаха.

Досрочная замена Салаха в мерсисайдском дерби с "Эвертоном" вызвала массу вопросов у фанатов "красных". Точно так же болельщики отреагировали на решение Клоппа оставить в запасе Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино.



Тем не менее, Юрген собирается и впредь ротировать состав, учитывая непростой график матчей. В какой-то момент Клопп даже собирается предоставить перерыв Салаху – лучшему бомбардиру "Ливерпуля" в этом сезоне.



"Я заменил Салаха, потому что он почувствовал судороги в задней поверхности бедра. Потом все говорили, зачем я его заменил, хотя никто не знал, что он был на грани травмы".



"Нельзя выставлять на каждый матч одних и тех же игроков. Когда четверо из них получат травмы, запасные не смогут достойно их заменить, поскольку не имели игровой практики".



"Футбол становится быстрее и интенсивнее, поэтому без ротации состава не обойтись. У нас есть возможность вносить изменения, и мы собираемся это делать впредь", - цитирует Клоппа Daily Mirror.

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