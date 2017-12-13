Пардью хочет подписать Ингса в "Вест Бромвич"

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью подтвердил, что его клуб хочет заполучить нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса.

25-летний Ингс вернулся в строй после серьезной травмы колена, но не может рассчитывать на постоянную игровую практику в "Ливерпуле". Прямо сейчас рулевой "красных" Юрген Клопп котирует Данни ниже тинейджера Доминика Соланке.



Клубы Премьер-Лиги уже выстроились в очередь за нападающим, который перебрался на "Энфилд" только летом 2015 года. Пардью первым подтвердил интерес к Ингсу и теперь надеется заполучить игрока в зимнее трансферное окно.



"Было бы глупо говорить, что мне не нравится Данни Ингс – наоборот, я обожаю его игру. Жаль, что он перенес все эти травмы: ему пришлось сражаться изо дня в день, зато теперь каждый желает ему добра".



"Если честно, я даже не считал, сколько дней остается до наступления января. У нас плотный график матчей, но на этой неделе мы обсудим потенциальные трансферы", - цитирует Пардью The Telegraph.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!