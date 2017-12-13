"Суонси" позволит "Сити" включить музыку в раздевалке
"Суонси" позволит "Манчестер Сити" включить музыку в раздевалке после матча Премьер-Лиги в среду вечером.
После победы в городском дерби над "Манчестер Юнайтед" (1:2) "горожане" оправдали статус "шумных соседей", громко включив музыку в гостевой раздевалке "Олд Траффорд".
Музыкальное сопровождение не пришлось по душе главному тренеру "дьяволов" Жозе Моуриньо: после замечания португальца между игроками двух команд вспыхнула потасовка, в результате которой Особенный был облит водой, а Микель Артета получил рассечение брови.
Тем не менее, даже воскресный инцидент не лишит "Сити" возможности устроить бурные празднования в случае победы над "Суонси" в среду вечером. "Лебеди" уже подтвердили, что позволят гостям насладиться музыкой после очного матча.
"У нас нет специально установленных правил по воспроизведению музыки в раздевалке, поэтому мы не собираемся ничего запрещать "Манчестер Сити", - гласит официальное заявление "Суонси".
13.12.2017 10:00
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Последние комментарии:
6лять даже сюуонси ссыт на скюм
абсолютно обосаный клубишко
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Не завтрашнего а сегодняшнего .
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Это они уже предвкушают поражение чтоли?
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Что за на фиг ?? Уже перед матчем Суонси мысленно здался ??
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Админ допустил ошибку в переводе. "...в результате которой Особенный был облит мочой", - вот единственно правильный вариант перевода.
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foxmcfc в ударе
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