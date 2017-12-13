"Суонси" позволит "Сити" включить музыку в раздевалке

Манчестер Сити "Суонси" позволит "Манчестер Сити" включить музыку в раздевалке после матча Премьер-Лиги в среду вечером.

После победы в городском дерби над "Манчестер Юнайтед" (1:2) "горожане" оправдали статус "шумных соседей", громко включив музыку в гостевой раздевалке "Олд Траффорд".

Музыкальное сопровождение не пришлось по душе главному тренеру "дьяволов" Жозе Моуриньо: после замечания португальца между игроками двух команд вспыхнула потасовка, в результате которой Особенный был облит водой, а Микель Артета получил рассечение брови.

Тем не менее, даже воскресный инцидент не лишит "Сити" возможности устроить бурные празднования в случае победы над "Суонси" в среду вечером. "Лебеди" уже подтвердили, что позволят гостям насладиться музыкой после очного матча.

"У нас нет специально установленных правил по воспроизведению музыки в раздевалке, поэтому мы не собираемся ничего запрещать "Манчестер Сити", - гласит официальное заявление "Суонси".

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Метки Манчестер Сити, Суонси

Автор foxmcfc   

Дата 13.12.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2838

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 13.12.2017 13:46 # meshuggah
    6лять даже сюуонси ссыт на скюм
    абсолютно обосаный клубишко

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  2. mancityman 13.12.2017 10:49 # mancityman
    Не завтрашнего а сегодняшнего .

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  3. akado 13.12.2017 10:24 # akado
    Это они уже предвкушают поражение чтоли?

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  4. che-ger 13.12.2017 10:18 # che-ger
    Что за на фиг ?? Уже перед матчем Суонси мысленно здался ??

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  5. leon-britton 13.12.2017 10:11 # leon-britton
    Админ допустил ошибку в переводе. "...в результате которой Особенный был облит мочой", - вот единственно правильный вариант перевода.

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  6. ben-arfa 13.12.2017 10:04 # ben-arfa
    foxmcfc в ударе

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