Джо Харт перестал быть первым номером "Вест Хэма"

Джо Харт Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил, что Джо Харт перестал быть первым номером его команды — теперь роль основного голкипера отводится Адриану.

В шести матчах Премьер-Лиги с 20 октября по 29 ноября Харт позволил забить в свои ворота 16 голов, поэтому недавний выезд к "Манчестер Сити", который Джо пропускал из-за условий своей аренды, стал хорошей возможностью для Мойеса проверить засидевшегося в запасе Адриана.

Несмотря на поражение на "Этихад", Адриан произвел хорошее впечатление на своего тренера. 30-летний испанец сохранил место в старте на субботнее дерби с "Челси" и помог "молотобойцам" добиться сенсационной победы 1:0.

Адриан ухватился за свой шанс обеими руками и теперь Мойес готов и дальше держать Харта на лавке. При этом покинуть "Вест Хэм" в январе Джо не сможет.

"Если я прав, арендное соглашение не позволяет ему досрочно вернуться".

"Джо всю свою карьеру был первым номером, где бы он ни находился, но в данный момент времени ситуация такова, что Адриан хорошо сыграл против "Сити" и затем снова в субботу".

"Уверен, Джо отнесется к ситуации со всем уважением. Джо действительно хороший малый. Он важен для раздевалки и обладает огромным опытом. Он провел так много больших матчей. И я скажу вам, что он сыграет еще много матчей за "Вест Хэм" до конца сезона".

"Мне повезло обладать двумя действительно хорошими голкиперами, которые подстегивают друг друга. Адриану нужно играть очень хорошо, чтобы сохранить свое место. В данный момент первый номер у Адриана", — цитирует Мойеса Daily Mail.

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Метки Адриан, Вест Хэм, Мойес, Харт

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 13.12.2017 11:03 # scouser2005
    И зачем главному тренеру сообщать об этом на весь мир?

    Не знаю, как Джо Харта сейчас оценивать как вратаря,

    Но Мойес как тренер явное гавно....

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  2. tursa 13.12.2017 09:54 # tursa
    еще и поссал на него типа в мс тоже не вернется

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  3. leon-britton 13.12.2017 09:25 # leon-britton
    Он чудовищный днарь, но тем не менее гораздо скилловее, чем ссаная носатая палка из членси или обдроченные миньоле и кариус, которым только то и делают, что водят шершавым мухомором по губам.

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  4. toha-bludsikir 13.12.2017 09:22 # toha-bludsikir
    Сднил чудак

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  5. toledo 13.12.2017 09:18 # toledo
    удивительно, как много людей считало его топарем когда-то

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  6. kily 13.12.2017 09:14 # kily
    справедливо

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