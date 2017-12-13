"Сити" обсуждает с Жезусом новый контракт

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" договаривается с нападающим Габриэлем Жезусом о новом долгосрочном контракте.

Напомним, Жезус присоединился к "горожанам" лишь год назад, но уже может считаться основным нападающим команды Хосепа Гвардиолы — в этом сезоне Премьер-Лиги на счету Габриэля больше появлений в старте, чем у Серхио Агуэро.

И хотя действующее соглашение игрока сборной Бразилии истекает только в 2021 году, клуб с "Этихад" уже вовсю общается с представителями Жезуса о более длительном контракте, который отметит продемонстрированный Габриэлем прогресс.

The Telegraph ожидает, что новая сделка будет рассчитана до июня 2023 и увеличит зарплату Жезуса с нынешних 70 тысяч фунтов в неделю до 100 с лишним тыс. фунтов каждые семь дней. Также Габриэль вправе рассчитывать на обширную шкалу бонусов за командные и индивидуальные успехи.

Добавим, что лишь недавно новый контракт с "Сити" заключил полузащитник Давид Сильва. Помимо Жезуса, диалог о продлении сотрудничества сейчас ведут и Фернандиньо с Кевином Де Брюйне. А после Нового года настанет черед Рахима Стерлинга сесть за стол переговоров.

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Метки Жезус, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2017 08:00

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  1. lexa-arsenal 13.12.2017 11:38 # lexa-arsenal
    главный эксперт фапла

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  2. andros13 13.12.2017 09:24 # andros13
    Тень Рэшфорда

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  3. mancityman 13.12.2017 08:28 # mancityman
    Без сомнения Топарь.

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