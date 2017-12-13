Мойес подтвердил интерес "Вест Хэма" к Уилширу

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил свой интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилширу.

В этом сезоне Премьер-Лиги 25-летний Уилшир еще не выходил в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт уже предупредил Джека, что тот не сможет отправиться на Чемпионат Мира в России, если не начнет регулярно играть в лиге.



В сложившейся ситуации Уилшир вынужден задуматься об уходе из "Арсенала" в январе, не дожидаясь истечения своего контракта в конце сезона. Если такой игрок станет доступен, Мойес непременно обратит на него свое внимание.



"Будь Джек Уилшир доступен, мы бы заинтересовались им. Также я бы хотел заверить, что мы присматриваемся к игрокам, которые смогут остаться в клубе на длительный период времени, а не только на короткий отрезок".



"Конечно, могут быть и краткосрочные решения на остаток сезона, но всему есть мера. Соответствующие решения мы будем принимать совместно с руководством и президентом, стараясь заключать правильные сделки".



"У меня есть представление, где нам требуется усиление. Мы уже немного беседовали о несбалансированности, но подобное происходит в любом клубе".



"Может ли январь сыграть решающую роль в том, останемся мы или вылетим? Уверен, что да. Думаю, если правильные игроки будут доступны, мы постараемся что-нибудь предпринять. Если мы сможем пригласить правильных игроков, то сделаем большой шаг на пути к выживанию", — цитирует Мойеса Sky Sports.

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