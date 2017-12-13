Венсан Компани вновь травмирован

Венсан Компани Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что капитан команды Венсан Компани вновь угодил в лазарет.

Пропустив почти три месяца с травмой икроножной мышцы, после своего возвращения Компани успел сыграть лишь четыре матча — включая воскресное дерби против "Манчестер Юнайтед", которое для него закончилось в перерыве.

В преддверии выезда к "Суонси" Гвардиола поведал, что бельгийский защитник вновь травмирован, однако "горожане" не ожидают, что отсутствие Венсана продлится долго.

"Нет, он не сыграет с "Суонси". Нет, но я думаю, он пропустит меньше, чем мы ожидаем. Надеюсь, он выбыл на короткое время. На сколько точно? Я не знаю", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Метки Компани, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2017 06:00

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  1. andros13 13.12.2017 08:42 # andros13
    146% ему Златан прописал по е6лету, с фингалом не хотят показывать

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  2. tursa 13.12.2017 06:24 # tursa
    кто лучшие защи на данный момент в апл (или в мире)?

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