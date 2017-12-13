"Челси" легко переиграл "Хаддерсфилд"
"Челси" реабилитировался за неожиданное поражение от "Вест Хэма", без каких-либо проблем разобравшись с новичком Премьер-Лиги "Хаддерсфилдом" — 1:3.
Относительно субботней победы над "Брайтоном" в стартовый состав "терьеров" вернулся Данни Уильямс, заменив Коллина Кванера.
Тренер "синих" Антонио Конте отреагировал на поражение в дерби от "Вест Хэма" четырьмя перестановками, выпустив Антонио Рюдигера, Педро, Виктора Мосеса и Виллиана вместо Гари Кэхилла, Давиде Дзаппакосты, Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты.
Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах хозяев, однако из-за офсайда у Педро гол не был засчитан. В дальнейшем шла очень неторопливая игра, совершенно без моментов.
Первый опасный момент и одновременно удар в створ случился лишь на 23-й минуте, когда голкипер "Хаддерсфилда" Йонас Лессль неудачно ввел мяч от своих ворот. Совершив перехват, "Челси" немедленно организовал контратаку, в завершении которой Виллиан сделал передачу на Тьемуэ Бакайоко, и тот на огромной скорости ворвался в штрафную площадь по левому краю. Добравшись до угла вратарской, француз неотразимо пробил — 0:1.
Гол только придал гостям уверенности. Трибуны пытались гнать "терьеров" вперед, однако из этого ничего не выходило, и удавка на их шее постепенно затягивалась. Незадолго до перерыва "синие" удвоили свое преимущество. Маркос Алонсо навесил с левого фланга на линию вратарской, а Виллиан пробил головой с отскоком от газона — 0:2.
"Хаддерсфилд" вполне мог пропустить и третий гол в самой концовке первого тайма, однако на сей раз Лессль выручил свою команду, выйдя из своих ворот и заблокировав удар Эдена Азара.
В начале второго тайма счет все-таки стал разгромным. Виллиан поборолся за мяч в центре штрафной площади после подачи Алонсо, а затем сделал скидку на Педро, и тот сильно пробил в касание, поразив угол ворот — 0:3.
Хозяева впервые подали признаки жизни лишь на 61-й минуте, когда в результате сумбурной атаки Тому Инсу удалось выйти на ударную позицию внутри штрафной, однако Тибо Куртуа вовремя покинул ворота и заблокировал выстрел англичанина.
Заключительные полчаса "Челси" провел в атаках, лишь по стечению обстоятельств не сумев развить свое преимущество. А когда уже шло компенсированное время, хозяевам удалось размочить счет. Это вышедший на замену Лоран Депуатр пробил головой после подачи с фланга — 1:3.
За исключением пропущенного гола, "Челси" провел безупречный матч, реабилитировавшись за поражение в дерби от "Вест Хэма". "Хаддерсфилд", не привыкший отсиживаться у своих ворот в домашних поединках, просто не смог соответствовать более высокому классу соперника.
"Хаддерсфилд" — "Челси". Отчет о матче
13.12.2017 00:55
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Последние комментарии:
пздц бернли
забили 16, лфк 34, аснл 30, ахах
автобусы рулят, это ещё мы отскочили от них
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"хейтят лучших"
ахахах чет я не вижу чтоб сити хейтили
а на пенсов просто ссут все кому не лень)
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Тем временем 1 16 46
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пестец, хазард вообще хоть как-то влияет на результат? или Конте даёт ему единственную установку на матч - набивать стату обводок?
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бля бёрнли рил заебал.
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не понимаю что мозес сделал конте чтоб играть в старте. он же дно! не уровень синих явно! нужны покупки зимой
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Хейторы Аристократов
Подходите по одному
Спущу на вас
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хороший матч спокойный то что надо после неудачной игры с молотками
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Кристал Пэлас>синяя помойка chlensea. У первых есть характер, а вторые устраивают доги с командами ниже 10-го места (в принципе откуда они недавно вернулись).
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Абсолютно ебанутые фонаты синей помойки chlensea весь сезон хуесосят Виллиана
>Виллиан - лучший игрок синей помойки chlensea.
В очередной раз можно убедиться в познаниях абсолютно ебанутых фанатов синей помойки chlensea.
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Чемпионский футбол показываем. изи обоссываем всех по 1-0.
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Оле Оле Олеее
Чолси Чампеонееееее
Ыхыхвхыхы
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С Победой Банда!
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2)Челси
пропасть
5)ливерка
6)арсиноль
о6оссалеуу
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