"Челси" легко переиграл "Хаддерсфилд"

Челси "Челси" реабилитировался за неожиданное поражение от "Вест Хэма", без каких-либо проблем разобравшись с новичком Премьер-Лиги "Хаддерсфилдом" — 1:3.

Относительно субботней победы над "Брайтоном" в стартовый состав "терьеров" вернулся Данни Уильямс, заменив Коллина Кванера.

Тренер "синих" Антонио Конте отреагировал на поражение в дерби от "Вест Хэма" четырьмя перестановками, выпустив Антонио Рюдигера, Педро, Виктора Мосеса и Виллиана вместо Гари Кэхилла, Давиде Дзаппакосты, Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты.

Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах хозяев, однако из-за офсайда у Педро гол не был засчитан. В дальнейшем шла очень неторопливая игра, совершенно без моментов.

Первый опасный момент и одновременно удар в створ случился лишь на 23-й минуте, когда голкипер "Хаддерсфилда" Йонас Лессль неудачно ввел мяч от своих ворот. Совершив перехват, "Челси" немедленно организовал контратаку, в завершении которой Виллиан сделал передачу на Тьемуэ Бакайоко, и тот на огромной скорости ворвался в штрафную площадь по левому краю. Добравшись до угла вратарской, француз неотразимо пробил — 0:1.

Гол только придал гостям уверенности. Трибуны пытались гнать "терьеров" вперед, однако из этого ничего не выходило, и удавка на их шее постепенно затягивалась. Незадолго до перерыва "синие" удвоили свое преимущество. Маркос Алонсо навесил с левого фланга на линию вратарской, а Виллиан пробил головой с отскоком от газона — 0:2.

"Хаддерсфилд" вполне мог пропустить и третий гол в самой концовке первого тайма, однако на сей раз Лессль выручил свою команду, выйдя из своих ворот и заблокировав удар Эдена Азара.

В начале второго тайма счет все-таки стал разгромным. Виллиан поборолся за мяч в центре штрафной площади после подачи Алонсо, а затем сделал скидку на Педро, и тот сильно пробил в касание, поразив угол ворот — 0:3.

Хозяева впервые подали признаки жизни лишь на 61-й минуте, когда в результате сумбурной атаки Тому Инсу удалось выйти на ударную позицию внутри штрафной, однако Тибо Куртуа вовремя покинул ворота и заблокировал выстрел англичанина.

Заключительные полчаса "Челси" провел в атаках, лишь по стечению обстоятельств не сумев развить свое преимущество. А когда уже шло компенсированное время, хозяевам удалось размочить счет. Это вышедший на замену Лоран Депуатр пробил головой после подачи с фланга — 1:3.

За исключением пропущенного гола, "Челси" провел безупречный матч, реабилитировавшись за поражение в дерби от "Вест Хэма". "Хаддерсфилд", не привыкший отсиживаться у своих ворот в домашних поединках, просто не смог соответствовать более высокому классу соперника.

"Хаддерсфилд" — "Челси". Отчет о матче

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Метки обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2017 00:55

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 13.12.2017 02:15 # wengerrrro
    пздц бернли
    забили 16, лфк 34, аснл 30, ахах
    автобусы рулят, это ещё мы отскочили от них

    (ответить)

  2. wengerrrro 13.12.2017 02:12 # wengerrrro
    "хейтят лучших"
    ахахах чет я не вижу чтоб сити хейтили
    а на пенсов просто ссут все кому не лень)

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  3. budun 13.12.2017 01:29 # budun
    Тем временем 1 16 46

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  4. gerrard08 13.12.2017 01:24 # gerrard08
    пестец, хазард вообще хоть как-то влияет на результат? или Конте даёт ему единственную установку на матч - набивать стату обводок?

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  5. gerrard08 13.12.2017 01:24 # gerrard08
    бля бёрнли рил заебал.

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  6. pan1ka 13.12.2017 01:20 # pan1ka
    не понимаю что мозес сделал конте чтоб играть в старте. он же дно! не уровень синих явно! нужны покупки зимой

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  7. chebrec 13.12.2017 01:20 # chebrec
    Хейторы Аристократов
    Подходите по одному
    Спущу на вас

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  8. chelseafanmd 13.12.2017 01:10 # chelseafanmd
    хороший матч спокойный то что надо после неудачной игры с молотками

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  9. lexa-arsenal 13.12.2017 01:06 # lexa-arsenal
    Кристал Пэлас>синяя помойка chlensea. У первых есть характер, а вторые устраивают доги с командами ниже 10-го места (в принципе откуда они недавно вернулись).

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  10. webb 13.12.2017 01:00 # webb
    Абсолютно ебанутые фонаты синей помойки chlensea весь сезон хуесосят Виллиана
    >Виллиан - лучший игрок синей помойки chlensea.
    В очередной раз можно убедиться в познаниях абсолютно ебанутых фанатов синей помойки chlensea.

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  11. hammersmith 13.12.2017 01:00 # hammersmith
    Чемпионский футбол показываем. изи обоссываем всех по 1-0.

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  12. pistolero-lfc 13.12.2017 00:59 # pistolero-lfc
    Оле Оле Олеее
    Чолси Чампеонееееее

    Ыхыхвхыхы

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  13. chelsea-ferrari 13.12.2017 00:58 # chelsea-ferrari
    С Победой Банда!

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  14. bezviz 13.12.2017 00:58 # bezviz
    2)Челси
    пропасть
    5)ливерка
    6)арсиноль

    о6оссалеуу

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