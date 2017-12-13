"Челси" легко переиграл "Хаддерсфилд"

"Челси" реабилитировался за неожиданное поражение от "Вест Хэма", без каких-либо проблем разобравшись с новичком Премьер-Лиги "Хаддерсфилдом" — 1:3.

Относительно субботней победы над "Брайтоном" в стартовый состав "терьеров" вернулся Данни Уильямс, заменив Коллина Кванера.



Тренер "синих" Антонио Конте отреагировал на поражение в дерби от "Вест Хэма" четырьмя перестановками, выпустив Антонио Рюдигера, Педро, Виктора Мосеса и Виллиана вместо Гари Кэхилла, Давиде Дзаппакосты, Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты.



Уже на шестой минуте мяч побывал в воротах хозяев, однако из-за офсайда у Педро гол не был засчитан. В дальнейшем шла очень неторопливая игра, совершенно без моментов.



Первый опасный момент и одновременно удар в створ случился лишь на 23-й минуте, когда голкипер "Хаддерсфилда" Йонас Лессль неудачно ввел мяч от своих ворот. Совершив перехват, "Челси" немедленно организовал контратаку, в завершении которой Виллиан сделал передачу на Тьемуэ Бакайоко, и тот на огромной скорости ворвался в штрафную площадь по левому краю. Добравшись до угла вратарской, француз неотразимо пробил — 0:1.



Гол только придал гостям уверенности. Трибуны пытались гнать "терьеров" вперед, однако из этого ничего не выходило, и удавка на их шее постепенно затягивалась. Незадолго до перерыва "синие" удвоили свое преимущество. Маркос Алонсо навесил с левого фланга на линию вратарской, а Виллиан пробил головой с отскоком от газона — 0:2.



"Хаддерсфилд" вполне мог пропустить и третий гол в самой концовке первого тайма, однако на сей раз Лессль выручил свою команду, выйдя из своих ворот и заблокировав удар Эдена Азара.



В начале второго тайма счет все-таки стал разгромным. Виллиан поборолся за мяч в центре штрафной площади после подачи Алонсо, а затем сделал скидку на Педро, и тот сильно пробил в касание, поразив угол ворот — 0:3.



Хозяева впервые подали признаки жизни лишь на 61-й минуте, когда в результате сумбурной атаки Тому Инсу удалось выйти на ударную позицию внутри штрафной, однако Тибо Куртуа вовремя покинул ворота и заблокировал выстрел англичанина.



Заключительные полчаса "Челси" провел в атаках, лишь по стечению обстоятельств не сумев развить свое преимущество. А когда уже шло компенсированное время, хозяевам удалось размочить счет. Это вышедший на замену Лоран Депуатр пробил головой после подачи с фланга — 1:3.



За исключением пропущенного гола, "Челси" провел безупречный матч, реабилитировавшись за поражение в дерби от "Вест Хэма". "Хаддерсфилд", не привыкший отсиживаться у своих ворот в домашних поединках, просто не смог соответствовать более высокому классу соперника.



"Хаддерсфилд" — "Челси". Отчет о матче

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