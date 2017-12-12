Чеха раздражают провалы "Арсенала" в начале матчей
Голкипер "Арсенала" Петр Чех признался, что глубоко обеспокоен провалами своей команды в начале матчей.
В матче недельной давности с "Манчестер Юнайтед" лондонцы пропустили два мяча к 10-й минуте. В минувший уикенд "Арсенал" ужасно стартовал уже против "Саутгемптона": Чарли Остин открыл счет спустя 200 секунд со стартового свистка арбитра.
По словам Чеха, его начинает раздражать пассивность защитников в начале игры. Если "Арсенал" не исправит проблему, команда не сможет добиться своих целей, предупредил голкипер.
"Меня беспокоит то, что мы проиграли "Манчестер Юнайтед" еще в первые 10 минут, а неделю спустя могли пропустить три мяча от "Саутгемптона". Мы должны существенно прибавить, чтобы не повторить эти ошибки".
"Если ты даешь сопернику преимущество в начале игры, ты только усложняешь для себя жизнь. Нам повезло заработать очко (на "Сент Мэри"), но мы хотели набрать все три", - цитирует Чеха официальный сайт клуба.
12.12.2017 22:00
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