Чеха раздражают провалы "Арсенала" в начале матчей

Голкипер "Арсенала" Петр Чех признался, что глубоко обеспокоен провалами своей команды в начале матчей.

В матче недельной давности с "Манчестер Юнайтед" лондонцы пропустили два мяча к 10-й минуте. В минувший уикенд "Арсенал" ужасно стартовал уже против "Саутгемптона": Чарли Остин открыл счет спустя 200 секунд со стартового свистка арбитра.



По словам Чеха, его начинает раздражать пассивность защитников в начале игры. Если "Арсенал" не исправит проблему, команда не сможет добиться своих целей, предупредил голкипер.



"Меня беспокоит то, что мы проиграли "Манчестер Юнайтед" еще в первые 10 минут, а неделю спустя могли пропустить три мяча от "Саутгемптона". Мы должны существенно прибавить, чтобы не повторить эти ошибки".



"Если ты даешь сопернику преимущество в начале игры, ты только усложняешь для себя жизнь. Нам повезло заработать очко (на "Сент Мэри"), но мы хотели набрать все три", - цитирует Чеха официальный сайт клуба.

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