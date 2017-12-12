Гвардиола и Моуриньо прокомментировали стычку после дерби Манчестера
Тренеры Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" пролили свет на массовую стычку своих игроков и помощников после воскресного дерби на "Олд Траффорд".
Напомним, после победы "горожан" со счетом 1:2 около раздевалок разгорелась драка с участием примерно 20 игроков и членов тренерских штабов. По слухам, Моуриньо был облит водой и молоком, а Микель Артета, помощник Гвардиолы, получил рассечение.
Если верить прессе, конфликт начался с того, что "Сити" слишком бурно праздновал победу над своим ближайшим преследователем по Премьер-Лиге, однако Гвардиола отрицает, что его команда перешла черту.
"Нет, определенно нет. Поверьте мне, этого точно не было. Мы так же себя вели и после матча с "Саутгемптоном". Мы были счастливы. Поверье мне, мы просто были счастливы".
"Мы выиграли дерби против "Манчестер Юнайтед". На тот момент они были нашим главным конкурентом, и нам требовалась побеждать. Разве люди ожидали, что мы не будем праздновать? Нет. Мы праздновали".
"Мы не делали ничего выходящего за рамки, и мы всегда празднуем с уважением к сопернику. Мы не выскакиваем на поле или вроде того. Мы обнимались и прыгали, потому что были счастливы. Люди могут понять, почему мы были счастливы. Мы выиграли матч, важный матч".
"Я поощряю игроков, чтобы они праздновали победы, но, конечно, в раздевалке. Мы с огромным уважением относимся с соперникам, и не только к "Манчестер Юнайтед". Ко всем соперникам. Когда ты проигрываешь, то должен принять поражение", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
Высказался по поводу произошедшего и Моуриньо, отвергнув слова Гвардиолы об уважении и выразив мнение, что игроки "Сити" недостаточно воспитаны, чтобы держаться в рамках приличия.
"Он (Гвардиола) много чего говорит, и я здесь не для того, чтобы комментировать его слова. Я лишь могу сказать, что для меня это вопрос различий: различий в поведении, различий в воспитании, — только и всего", — сообщил Моуриньо.
12.12.2017 21:00
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нормально пацаны вечерок скоротали
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Маурик как соседская бабка-терпила. Которая втихаря звонят ментам когда кто-то шумит после 11. Типичный совок.
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Обоссали пригород на поле, обоссали и за ним. Красавцы
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Два понтореза. Меряются у кого шланг длиннее... лукаку все равно не переплюнут.
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Правды у него в словах столько же сколько волос на голове, радуется успеху когда нет тройки Барсы, но мы то знаем мещкам ничего не светит, победа мешков это усталость челси или очень плохое ТО
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Маур - топ, хоть и бомбящий.
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2 предложения моура обосцали и пепа и его клубишко. Всё, как всегда
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Даже лысый со своими зеглами откуярил моура, а до этого Венгер епнул
Скатился моур..
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