"Арсенал" продолжает переговоры с Озилом и Санчесом

Месут Озил Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб все еще сохраняет надежду заключить новые контракты с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом.

На текущей неделе в английской прессе появились слухи, что лондонский клуб поставил ультиматум перед Озилом, сделав тому финальное предложение о новом контракте с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю.

Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером Венгер опроверг эту информацию, заверив, что "Арсенал" будет до последнего пытаться удержать в клубе Озила и Санчеса, чьи действующие соглашения истекают в конце сезона.

"Нет, мы не ставили никакого ультиматума. Мы постоянно находимся в процессе переговоров с каждым".

"Я уже много раз говорил, что хочу сохранить Озила и Санчеса, и мне нечего добавить. Остается у них два года по контракту? Один год? Три месяца? Дверь всегда открыта, а что касается остального, то я больше ничего не могу вам сказать", — цитирует Венгера Sky Sports.

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Метки Арсенал, Венгер, контракты, Озил, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. dimon70 12.12.2017 20:50 # dimon70
    275 тыщ-и Арсенал?найдите две ошибки

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  2. fc-zenit 12.12.2017 20:09 # fc-zenit
    Озила, Санчеса и Жиру в Челси!
    А обратно молодняк толкнуть, человек пять. На выбор.

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  3. chr1s8rown 12.12.2017 20:07 # chr1s8rown
    клуб двух игроков

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