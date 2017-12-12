"Арсенал" продолжает переговоры с Озилом и Санчесом
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб все еще сохраняет надежду заключить новые контракты с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом.
На текущей неделе в английской прессе появились слухи, что лондонский клуб поставил ультиматум перед Озилом, сделав тому финальное предложение о новом контракте с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю.
Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером Венгер опроверг эту информацию, заверив, что "Арсенал" будет до последнего пытаться удержать в клубе Озила и Санчеса, чьи действующие соглашения истекают в конце сезона.
"Нет, мы не ставили никакого ультиматума. Мы постоянно находимся в процессе переговоров с каждым".
"Я уже много раз говорил, что хочу сохранить Озила и Санчеса, и мне нечего добавить. Остается у них два года по контракту? Один год? Три месяца? Дверь всегда открыта, а что касается остального, то я больше ничего не могу вам сказать", — цитирует Венгера Sky Sports.
12.12.2017 20:00
Просмотров: 1146
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
275 тыщ-и Арсенал?найдите две ошибки
(ответить)
Озила, Санчеса и Жиру в Челси!
А обратно молодняк толкнуть, человек пять. На выбор.
(ответить)
клуб двух игроков
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий