"Арсенал" продолжает переговоры с Озилом и Санчесом

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб все еще сохраняет надежду заключить новые контракты с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом.

На текущей неделе в английской прессе появились слухи, что лондонский клуб поставил ультиматум перед Озилом, сделав тому финальное предложение о новом контракте с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю.



Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером Венгер опроверг эту информацию, заверив, что "Арсенал" будет до последнего пытаться удержать в клубе Озила и Санчеса, чьи действующие соглашения истекают в конце сезона.



"Нет, мы не ставили никакого ультиматума. Мы постоянно находимся в процессе переговоров с каждым".



"Я уже много раз говорил, что хочу сохранить Озила и Санчеса, и мне нечего добавить. Остается у них два года по контракту? Один год? Три месяца? Дверь всегда открыта, а что касается остального, то я больше ничего не могу вам сказать", — цитирует Венгера Sky Sports.

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