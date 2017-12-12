Венгер сочувствует Жиру, но предлагает остаться до конца сезона

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что сочувствует нападающему Оливье Жиру, но предлагает соотечественнику задержаться на "Эмирейтс" минимум до конца сезона.

Накануне 31-летний француз предупредил, что обдумывает вариант с уходом из "Арсенала" в январе. Оливье разочарован отсутствием игровой практики, что может стоить ему поездки на Чемпионат Мира в России.



Венгер заверил, что одинаково относится ко всем своим нападающим и даже сочувствует Жиру. Арсен надеется, что его соотечественник отыграет весь сезон на "Эмирейтс" и уже потом определится со своим будущим.



"Нет, я не считаю Оливье игроком скамейки. Просто у меня много хороших нападающих, и уместить их в одном составе невозможно".



"Я одинаково отношусь ко всем своим игрокам, а к Оливье испытываю глубочайшее уважение. С тех пор, как он переехал сюда, он провел много матчей за сборную Франции и потратил время явно не зря".



"Я читал его интервью. Знаете, на самом деле он сказал немного другое. Вы всегда найдете способ исказить слова. Лично я хочу сохранить его в клубе до конца сезона, а там станет видно".



"Каждый игрок, который не играет, жаждет выходить в стартовом составе на матчи Премьер-Лиги. Это абсолютно нормально. Когда ты проводишь три матча в течение шести дней, как мы на этой неделе, то у тебя непременно будет возможность проявить себя", - сообщил Венгер Evening Standard.

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