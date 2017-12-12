Венгер сочувствует Жиру, но предлагает остаться до конца сезона

Венгер и Жиру Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что сочувствует нападающему Оливье Жиру, но предлагает соотечественнику задержаться на "Эмирейтс" минимум до конца сезона.

Накануне 31-летний француз предупредил, что обдумывает вариант с уходом из "Арсенала" в январе. Оливье разочарован отсутствием игровой практики, что может стоить ему поездки на Чемпионат Мира в России.

Венгер заверил, что одинаково относится ко всем своим нападающим и даже сочувствует Жиру. Арсен надеется, что его соотечественник отыграет весь сезон на "Эмирейтс" и уже потом определится со своим будущим.

"Нет, я не считаю Оливье игроком скамейки. Просто у меня много хороших нападающих, и уместить их в одном составе невозможно".

"Я одинаково отношусь ко всем своим игрокам, а к Оливье испытываю глубочайшее уважение. С тех пор, как он переехал сюда, он провел много матчей за сборную Франции и потратил время явно не зря".

"Я читал его интервью. Знаете, на самом деле он сказал немного другое. Вы всегда найдете способ исказить слова. Лично я хочу сохранить его в клубе до конца сезона, а там станет видно".

"Каждый игрок, который не играет, жаждет выходить в стартовом составе на матчи Премьер-Лиги. Это абсолютно нормально. Когда ты проводишь три матча в течение шести дней, как мы на этой неделе, то у тебя непременно будет возможность проявить себя", - сообщил Венгер Evening Standard.

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Метки Арсенал, Венгер, Жиру

Автор foxmcfc   

Дата 12.12.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. liverpooolfc 12.12.2017 22:01 # liverpooolfc
    Кто-то может объяснить, почему Венгер не выпускает его в основе?? А только на замену и лишь по большим праздникам. Сколько смотрел матчей Арсенала, как только выходит Жиру, сразу решает, очко Венгеру спасает, что еще надо?

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  2. pauk 12.12.2017 19:25 # pauk
    Жиру уже догнал Сольскьяера, что ещё нужно седому?

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  3. dimon70 12.12.2017 19:10 # dimon70
    Жиру-спаситель очков Венгера,хотя можно и в единственном числе

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  4. chelseafanmd 12.12.2017 19:06 # chelseafanmd
    тупая лягушка на половине сезоне догнала что ему нужен опыт к чемпионату мира....ору с долебаеба)

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