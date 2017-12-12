"Челси" обдумывает покупку Тома Лемара в январе

Тома Лемар "Челси" может вступить в борьбу с "Ливерпулем" и "Арсеналом" за плеймейкера "Монако" Тома Лемара в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что "красные" и "канониры" пытались переманить Лемара прошлым летом, однако их предложения были отклонены "Монако".

The Telegraph стало известно, что сильный и конкретный интерес к 22-летнему игроку сборной Франции проявляют и чемпионы Премьер-Лиги. В данный момент "синие" раздумывают над тем, чтобы выдвинуть свое предложение.

Издание отмечает, что "Челси" имеет определенное преимущество по сравнению с "Ливерпулем" и "Арсеналом" в борьбе за Лемара, оцениваемого в 80 миллионов фунтов. "Синие" готовы предложить клубу Лиги 1 одного или нескольких своих игроков в качестве разменной монеты.

Также не нужно забывать, что с недавних пор в "Монако" трудится бывший технический директор "синих" Майкл Эменало, который посвятил лондонскому клубу 10 последних лет.

Другой трансферной целью "Челси" на январь называется левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, однако ожидается, что "синие" постараются купить только кого-нибудь одного — или Лемара, или Сандро.

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Метки Лемар, Монако, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2547

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Последние комментарии:




  1. andros13 12.12.2017 21:58 # andros13
    когда это он из вингера в плеймейкера переквалифицировался

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  2. suarezov 12.12.2017 21:09 # suarezov
    Через год купим у Челси за 40 лямов, красная машина в деле

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  3. gidro-met 12.12.2017 20:39 # gidro-met
    бизьнесь карь!

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  4. bezviz 12.12.2017 19:23 # bezviz
    сплавили Эменало в монако чтобы он нам на изи помогал переманивать талантов из монако, гениус бизнес кар!

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  5. dimon70 12.12.2017 19:12 # dimon70
    это не шахматы-над трансферами надо думать

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  6. che-ger 12.12.2017 18:57 # che-ger
    Это называется паническая покупка , так было с Педро , но Педро как то оправдал себя , школа Барсы , опыт и т.д. а этот ноунейм провалится . Лучше так Сандро брать .

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  7. sausage 12.12.2017 18:54 # sausage
    Так-то Лемар сейчас лакомый кусочек. Хз конечно, как он будет в АПЛ выглядеть. Бернарду Сильва, Менди, да и что там, Бакайоко тоже, звёзд с неба не хватают пока и ломаются. А сколько было хайпа на них в Монако. Но так или иначе трансфер стоящим выглядит.

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  8. kos9k 12.12.2017 18:42 # kos9k
    оформят лемара за 90 и все равно соснут у путы и в апл) конте в конце сезона уйдет 100%

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  9. j-silver 12.12.2017 18:40 # j-silver
    Если будет нужно, изи проведем шершавым по губехам гсмузи и ггунерам

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  10. flash25rus 12.12.2017 18:28 # flash25rus
    Куда интереснее Баркли.

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  11. shirokov15 12.12.2017 18:20 # shirokov15
    Накуя? Берите Бэйли из Байера.

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  12. fc-zenit 12.12.2017 18:11 # fc-zenit
    Поменять на Бакайоко.

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  13. melwood-lfc 12.12.2017 18:04 # melwood-lfc
    чтобы чилси потратили еще 100 лямов на игрока за один сезон?))
    не смешите

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