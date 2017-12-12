"Челси" обдумывает покупку Тома Лемара в январе

"Челси" может вступить в борьбу с "Ливерпулем" и "Арсеналом" за плеймейкера "Монако" Тома Лемара в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что "красные" и "канониры" пытались переманить Лемара прошлым летом, однако их предложения были отклонены "Монако".



The Telegraph стало известно, что сильный и конкретный интерес к 22-летнему игроку сборной Франции проявляют и чемпионы Премьер-Лиги. В данный момент "синие" раздумывают над тем, чтобы выдвинуть свое предложение.



Издание отмечает, что "Челси" имеет определенное преимущество по сравнению с "Ливерпулем" и "Арсеналом" в борьбе за Лемара, оцениваемого в 80 миллионов фунтов. "Синие" готовы предложить клубу Лиги 1 одного или нескольких своих игроков в качестве разменной монеты.



Также не нужно забывать, что с недавних пор в "Монако" трудится бывший технический директор "синих" Майкл Эменало, который посвятил лондонскому клубу 10 последних лет.



Другой трансферной целью "Челси" на январь называется левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, однако ожидается, что "синие" постараются купить только кого-нибудь одного — или Лемара, или Сандро.

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