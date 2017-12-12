"Челси" обдумывает покупку Тома Лемара в январе
"Челси" может вступить в борьбу с "Ливерпулем" и "Арсеналом" за плеймейкера "Монако" Тома Лемара в зимнее трансферное окно.
Достоверно известно, что "красные" и "канониры" пытались переманить Лемара прошлым летом, однако их предложения были отклонены "Монако".
The Telegraph стало известно, что сильный и конкретный интерес к 22-летнему игроку сборной Франции проявляют и чемпионы Премьер-Лиги. В данный момент "синие" раздумывают над тем, чтобы выдвинуть свое предложение.
Издание отмечает, что "Челси" имеет определенное преимущество по сравнению с "Ливерпулем" и "Арсеналом" в борьбе за Лемара, оцениваемого в 80 миллионов фунтов. "Синие" готовы предложить клубу Лиги 1 одного или нескольких своих игроков в качестве разменной монеты.
Также не нужно забывать, что с недавних пор в "Монако" трудится бывший технический директор "синих" Майкл Эменало, который посвятил лондонскому клубу 10 последних лет.
Другой трансферной целью "Челси" на январь называется левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, однако ожидается, что "синие" постараются купить только кого-нибудь одного — или Лемара, или Сандро.
12.12.2017 18:00
Просмотров: 2547
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
когда это он из вингера в плеймейкера переквалифицировался
(ответить)
Через год купим у Челси за 40 лямов, красная машина в деле
(ответить)
бизьнесь карь!
(ответить)
сплавили Эменало в монако чтобы он нам на изи помогал переманивать талантов из монако, гениус бизнес кар!
(ответить)
это не шахматы-над трансферами надо думать
(ответить)
Это называется паническая покупка , так было с Педро , но Педро как то оправдал себя , школа Барсы , опыт и т.д. а этот ноунейм провалится . Лучше так Сандро брать .
(ответить)
Так-то Лемар сейчас лакомый кусочек. Хз конечно, как он будет в АПЛ выглядеть. Бернарду Сильва, Менди, да и что там, Бакайоко тоже, звёзд с неба не хватают пока и ломаются. А сколько было хайпа на них в Монако. Но так или иначе трансфер стоящим выглядит.
(ответить)
оформят лемара за 90 и все равно соснут у путы и в апл) конте в конце сезона уйдет 100%
(ответить)
Если будет нужно, изи проведем шершавым по губехам гсмузи и ггунерам
(ответить)
Куда интереснее Баркли.
(ответить)
Накуя? Берите Бэйли из Байера.
(ответить)
Поменять на Бакайоко.
(ответить)
чтобы чилси потратили еще 100 лямов на игрока за один сезон?))
не смешите
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий