Конте опасается, что "Челси" не хватит глубины состава для борьбы на всех фронтах

Наставник "Челси" Антонио Конте опасается, что его команда не обладает достаточной глубиной состава, чтобы с успехом сражаться на всех фронтах.

На протяжении лета Конте безостановочно жаловался на недостаточное усиление, и старт сезона показал, что опасения Антонио не были напрасны — "синим" очень сложно совмещать выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Конте уже признал свое поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги и призвал "Челси" сосредоточиться на борьбе за попадание в топ-4. В Лиге Чемпионов же "синие" финишировали только вторыми в своей группе и теперь столкнутся в 1/8 финала с "Барселоной".



Таким образом, после традиционно насыщенного праздничного периода, затем "Челси" предстоит еще один тяжелейший отрезок — в течение трех недель действующему чемпиону Премьер-Лиги предстоит сразиться с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и дважды с "Барселоной". Конте опасается, что у него слишком мало игроков, чтобы достойно выдержать такие испытания.



"Думаю, мы должны принять реальность и постараться изо всех сил. Если я продолжу жаловаться, это будет неправильно. Мы должны приложить все усилия".



"Определенно, нам сложно играть каждые три дня, особенно когда твой состав не слишком большой, но в то же время мы должны принять свою ситуацию".



"Мы должны постараться проявить себя как можно лучше в этих условиях. Конечно, некоторые игроки могут устать, и это нормально, ведь эти игроки непрерывно играют с лета, с нашего турне по Китаю и Сингапуру. Мы должны активнее использовать ротацию. Я использую ее, но мы также должны проявить свой голод и желание. Мы будем сражаться".



"Прошлый сезон мы преодолели с 13 игроками, 13 игроков играли постоянно. В этом сезона мы постарались добавить двух или трех, чтобы с 16-17 игроками сражаться во всех соревнованиях".



"Когда ты в начале пути, то должен быть терпелив и наращивать команду одним-двумя игроками. Непросто сражаться во всех соревнованиях, когда ты в процессе создания команды", — цитирует Конте The Telegraph.

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