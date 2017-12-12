Конте опасается, что "Челси" не хватит глубины состава для борьбы на всех фронтах
Наставник "Челси" Антонио Конте опасается, что его команда не обладает достаточной глубиной состава, чтобы с успехом сражаться на всех фронтах.
На протяжении лета Конте безостановочно жаловался на недостаточное усиление, и старт сезона показал, что опасения Антонио не были напрасны — "синим" очень сложно совмещать выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Конте уже признал свое поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги и призвал "Челси" сосредоточиться на борьбе за попадание в топ-4. В Лиге Чемпионов же "синие" финишировали только вторыми в своей группе и теперь столкнутся в 1/8 финала с "Барселоной".
Таким образом, после традиционно насыщенного праздничного периода, затем "Челси" предстоит еще один тяжелейший отрезок — в течение трех недель действующему чемпиону Премьер-Лиги предстоит сразиться с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и дважды с "Барселоной". Конте опасается, что у него слишком мало игроков, чтобы достойно выдержать такие испытания.
"Думаю, мы должны принять реальность и постараться изо всех сил. Если я продолжу жаловаться, это будет неправильно. Мы должны приложить все усилия".
"Определенно, нам сложно играть каждые три дня, особенно когда твой состав не слишком большой, но в то же время мы должны принять свою ситуацию".
"Мы должны постараться проявить себя как можно лучше в этих условиях. Конечно, некоторые игроки могут устать, и это нормально, ведь эти игроки непрерывно играют с лета, с нашего турне по Китаю и Сингапуру. Мы должны активнее использовать ротацию. Я использую ее, но мы также должны проявить свой голод и желание. Мы будем сражаться".
"Прошлый сезон мы преодолели с 13 игроками, 13 игроков играли постоянно. В этом сезона мы постарались добавить двух или трех, чтобы с 16-17 игроками сражаться во всех соревнованиях".
"Когда ты в начале пути, то должен быть терпелив и наращивать команду одним-двумя игроками. Непросто сражаться во всех соревнованиях, когда ты в процессе создания команды", — цитирует Конте The Telegraph.
12.12.2017 17:00
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Последние комментарии:
все это камедия для чайников ,
когда нужно сделать результат - в любой момент Конте
выпускает свеженького Давида Луиза в центр поля и с Канте в паре -
всем песда
(ответить)
Справедливо. У того же МС два полноценных состава.
У нас же:
[Основа - Резерв]
Защитники:
Кейхил, Луиз, Аспиликуета - Рудигер, Кристенсен
Латерали:
Мозес, Алонсо - Дзаппакоста
Опорка:
Канте, Бакайоко - Дринквотер
АПЗ:
Азар, Фабр - Виллиан, Педро
ЦН:
Мората - Бачуи
Итого: Резервисты все по уровню гораздо слабее основных игроков. Мало того, для полноценного резерва нужны еще 1 защ, 1 латераль и 1 опорник достойного класса.
Вот и получается, убирая кого-то из основных игроков, общекомандный уровень резко падает.
(ответить)
Что не так с этим составом Чолси? Вроде бы на всех линиях топ игроки, даже игроки скамейки усилили бы любой клуб АПЛ. Но вот нытье Конте никак не прекращается, как будто только Чолси играет каждые три-четыре дня. Куй с ним они стали чемпионами когда играли каждые семь дней, но блять даже тренер Лестера не ныл так часто как это делает контекс. Тошнит уже от его нытья.
#КонтеАУТ
(ответить)
Ну да, главное было разогнать лидеров команды, а молодежь по арендам рассовать.
"Контекс умеет работать с тем что есть" в итоге третий год просит деньги на трансферы в каждое окно. Лицемерная, мерзотная, итальянская рожа.
(ответить)
что-то много Парика в новостях
(ответить)
а по что нужна глубина состава... в АПЛ в глубоком геморрое сам это признал... в ЛЧ Барса засунет туда же...
(ответить)
заeбал этот цыган слезы пускать
(ответить)
Ахахах , webb пишет что Конте чмо , ахахах , а кто ты тогда ? Конте не продал Матича , далбичи . Когда же ваш маленький мозг воспримит это ?
(ответить)
На каких фронтах? АПЛ закончился, от Барсы отлетите и всё, не переживай.
(ответить)
Постоянно одни и те же новости с Конте, ладно бы Клопп, Почетино, Венгер ныли, у них реально проблемы со скамейкой, а тут 2 полноценных состава.
(ответить)
в течение трех недель действующему чемпиону Премьер-Лиги предстоит сразиться с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и дважды с "Барселоной".
Источник: http://fapl.ru/posts/59157/?c=1
4 матча за 21 день и этот дал6ае6 ноет? пусть глянет график лфк в прошлом декабре и завалит свое макаронное е6ало, плакса)
(ответить)
Каждые два дня здесь новость о нытье парика. Послезавтра опять ждите, инфа 146%
(ответить)
Как же это чмо заебало ныть.
И на что он жалуется, если по мнению членсов, у них есть два равноценных состава.
(ответить)
с самого начала сезона уже был разнылся. и сейчас продолжает
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зато хватит глубины глотки что бы заглотнуть побольше хуёв в феврале
думаю контекса в начале марта уволят
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Летом еще он всю молодежь продал и по арендам распустил и смс Косте отправил, Матича продал. Головой надо было думать, хотя бы молодых сохранить. Сам чудит , а потом ноет во весь мир.
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