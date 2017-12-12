Венгер предложил "Юнайтед" и "Сити" сойтись в сумо

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил двум клубам из Манчестера выяснить отношения в борьбе сумо.

После воскресного дерби игроки "Юнайтед" и "Сити" устроили массовую драку в подтрибунном помещении "Олд Траффорд". В результате потасовки рулевой "дьяволов" Жозе Моуриньо получил бутылкой по голове, а помощник Пепа Гвардиолы Микель Артета рассек бровь.



По мнению Венгера, пресса преувеличила значение случившегося, но в качестве примера лидерам Премьер-Лиги стоит изучить поведение сумоистов.



"После дерби или просто большого матча такое случается. Пресса любит это раздувать, хотя иногда все действительно может выйти за рамки допустимого. В идеале игроки должны на 100 процентов выложиться на поле и вести себя как ангелы за его пределами".



"Тренеру всегда тяжело принять поражение, особенно если соперник бурно празднует победу. Вот почему мне так нравилось сумо, когда я работал в Японии. Там соперники демонстрируют максимальное уважение друг к другу".



"Можем ли мы перенести такое спокойствие сюда? Не уверен, ведь это не является частью нашей культуры", - приводит слова Венгера Goal.

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