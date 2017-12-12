Возвращение Алдервейрелда откладывается до середины января

Центральный защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд задержится в лазарете с травмой задней поверхности бедра еще на пять-шесть недель.

Напомним, игрок сборной Бельгии отсутствует с победы 3:1 над "Реалом" в Лиге Чемпионов 1 ноября. Изначально тренерский штаб "шпор" рассчитывал на возвращение Тоби сразу после Нового года.



Однако на этой неделе Алдервейрелд прошел очередное обследование, которое показало, что восстановление после травмы отстает от графика. Таким образом, возвращение Тоби откладывается до середины января.



Отметим, что в течение двух недель, начиная с 31 января, "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Ювентусом". В Северном Лондоне уверены, что 29-летний бельгиец успеет набрать оптимальную форму к этому отрезку.



Также Evening Standard делится еще одной новостью касательно Алдервейрелда. Во время встречи с болельщиками в понедельник президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что "уверен" начнет нового контракта с ведущим защитником, чье действующее соглашение истекает уже в конце следующего сезона.

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