Мустафи и Рэмси не помогут "Арсеналу" против "Вест Хэма"

Шкодран Мустафи и Аарон Рэмси Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что защитник Шкодран Мустафи и полузащитник Аарон Рэмси пропустят матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером.

Напомним, Мустафи не играл с "Саутгемптоном" в воскресенье по причине травмы бедра, полученной неделей ранее против "Манчестер Юнайтед". Ожидания Венгера насчет того, что Шкодран быстро вернется в строй, не оправдались.

"Ему потребуется чуть больше времени. Он уже занимается на тренировочном поле, выполняет пробежки, но медицинский штаб решил, что он еще не готов полностью. Будет ли он готов к субботнему матчу против "Ньюкасла"? Да", — цитирует Венгера Evening Standard.

Также Арсен поведал о потере Аарона Рэмси, который повредил заднюю поверхность бедра во время ничейного матча против "святых" (1:1).

"Обычно после такого рода травмы возвращаются за короткое время. Там ничего серьезного", — заверил Венгер.

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Метки Арсенал, Мустафи, Рэмси, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1127

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  1. aliluya-nn 13.12.2017 01:11 # aliluya-nn
    Уилшир должен воспользоваться своим шансом

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  2. redwhitegun 12.12.2017 20:11 # redwhitegun
    Хоть отдохнем от Рамзея, заипал этот валенок...

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  3. arshi11 12.12.2017 17:06 # arshi11
    Ставьте топчика и он порешает 10

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  4. dimon70 12.12.2017 15:46 # dimon70
    опа,у молотков шансик появился ничейку зацепить?

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  5. irbis85 12.12.2017 15:00 # irbis85
    Вилшер твой час пробил

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  6. lexa-arsenal 12.12.2017 14:43 # lexa-arsenal
    Не навредят*

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  7. zzspurs 12.12.2017 14:36 # zzspurs
    А ну катитесь на свое 6-е место...

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  8. suarezov 12.12.2017 14:03 # suarezov
    Арсеналу уже ничего не поможет)

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