Мустафи и Рэмси не помогут "Арсеналу" против "Вест Хэма"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что защитник Шкодран Мустафи и полузащитник Аарон Рэмси пропустят матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером.
Напомним, Мустафи не играл с "Саутгемптоном" в воскресенье по причине травмы бедра, полученной неделей ранее против "Манчестер Юнайтед". Ожидания Венгера насчет того, что Шкодран быстро вернется в строй, не оправдались.
"Ему потребуется чуть больше времени. Он уже занимается на тренировочном поле, выполняет пробежки, но медицинский штаб решил, что он еще не готов полностью. Будет ли он готов к субботнему матчу против "Ньюкасла"? Да", — цитирует Венгера Evening Standard.
Также Арсен поведал о потере Аарона Рэмси, который повредил заднюю поверхность бедра во время ничейного матча против "святых" (1:1).
"Обычно после такого рода травмы возвращаются за короткое время. Там ничего серьезного", — заверил Венгер.
12.12.2017 14:00
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Уилшир должен воспользоваться своим шансом
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Хоть отдохнем от Рамзея, заипал этот валенок...
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Ставьте топчика и он порешает 10
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опа,у молотков шансик появился ничейку зацепить?
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Вилшер твой час пробил
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Не навредят*
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А ну катитесь на свое 6-е место...
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Арсеналу уже ничего не поможет)
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