8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 14 октября семью поединками стартует 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30



В прошлом Жозе Моуриньо с успехом эксплуатировал слабости "Ливерпуля", делая ставку на организацию и контратакующий стиль. Причин изменять себе у португальца нет, хотя во всех предыдущих матчах этого сезона "Манчестер Юнайтед" играл первым номером. Мерсисайдцы отчаянно нуждаются в победе, потому что отставание от вершины таблицы составляет уже семь очков. "Ливерпуль" не может обыграть "красных дьяволов" в шести матчах Премьер-Лиги кряду.



Из сборной Сенегала с травмой задней поверхности бедра вернулся Садио Мане, и теперь "Ливерпуль" не сможет рассчитывать на своего лидера в течение полутора месяцев. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино в порядке, несмотря на утомительный перелет.



"Манчестер Юнайтед" будет лишен полузащитников Маруана Феллайни, Поля Погба и Майкла Кэррика. Фил Джонс оправился после травмы колена.



БЕРНЛИ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Бернли" продемонстрировал свой лучший старт сезона в высшем дивизионе с 1975 года. Однако большинство своих очков "бордовые" набрали на выезде, тогда как их игра дома все еще нуждается в улучшении. "Вест Хэм" постепенно приходит в чувство, но пока даже не выкарабкался из нижней половины таблицы. "Молотобойцы" выиграли все пять последних встреч с "Бернли" с учетом всех соревнований, включая четыре в Премьер-Лиге.



Нападающий "Бернли" Джонатан Уолтерс по-прежнему отсутствует с травмой колена. Нахки Уэллс и Дин Марни тоже остаются в лазарете.



Единственной потерей "Вест Хэма" является защитник Джеймс Коллинс.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 17:00



Если "Кристал Пэлас" и может найти какой-то позитив в преддверии дерби против "Челси", то он заключается в выздоровлении Уилфрида Захи, который постарается помочь "орлам" забить свой первый гол в новом сезоне. "Синие" же постараются продлить унизительную серию своего соперника и реабилитироваться за домашнее поражение от "Манчестер Сити" перед международным перерывом. В восьми последних встречах команд на "Селхерст Парк" в рамках Премьер-Лиги "Челси" уступил лишь однажды — 1:0 в марте 2014.



Заха надеется впервые сыграть за "Пэлас" с августа, но Кристиан Бентеке по-прежнему травмирован. Рубен Лофтус-Чик не примет участие в матче из-за условий своей аренды.



"Челси" в субботу будет лишен Данни Дринкуотера, Нголо Канте и Альваро Мораты. Давид Луис возвращается после трех матчей дисквалификации.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — СТОУК 17:00



"Манчестер Сити" — не чужой клуб для Марка Хьюза, что он и доказал в прошлом сезоне, добыв ничью 0:0 на "Этихад". Обыгрывать на выезде действующего чемпиона "Челси", чтобы затем терять очки в домашнем противостоянии с середняком — совсем не в планах "горожан", поэтому они будут стремиться к очередной победе. В девяти выездах к "Сити" в рамках Премьер-Лиги "гончары" выиграли и забили лишь по разу.



Нападающий Серхио Агуэро готов сыграть за "Сити", несмотря на перелом ребра две недели назад. Фабиан Дельф также вернулся к тренировкам, но Венсан Компани — пока нет.



"Стоуку" не поможет полузащитник Джо Аллен, получивший сотрясение в сборной Уэльса. Также проблемы со здоровьем есть у защитников Райана Шаукросса и Бруно Мартинса Инди.



СУОНСИ — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



"Суонси" проиграл все три домашних матча, а в пяти из семи поединков этого сезона Премьер-Лиги не забивал. Одним словом, над Полом Клементом сгущаются тучи, и бесконечно терпеть неудачи руководство клуба не будет. В этой связи "лебедям" очень важно не ударить в грязь лицом против новичка Премьер-Лиги "Хаддерсфилда", не знающего побед уже пять поединков кряду. В рамках высшего дивизиона эти команды еще не встречались друг с другом.



Вингер "Суонси" Ренату Санчеш получил растяжение бедра в сборной Португалии. У Вильфрида Бони проблемы с икроножной мышцей. Полузащитники Натан Дайер и Ки Сун Юн снова в строю.



Полузащитник "Хаддерсфилда" Данни Уильямс оправился после травмы стопы. Стив Мунье также может выйти на поле после пребывания в лазарете.



ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ 17:00



Для "Тоттенхэма" начинается очень важная неделя, ведь за матчем против "Борнмута" последуют битвы с "Реалом" и "Ливерпулем". Поэтому в субботу "шпоры" могут не только улучшить свое настроение в преддверии столь важных противостояний, но и одержать свою первую победу на "Уэмбли" в чемпионате, а также установить новый рекорд посещаемости Премьер-Лиги. В четырех последних встречах с "вишенками" в чемпионате "Тоттенхэм" одержал три победы, а четвертую завершил вничью.



Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье снова доступен после матча дисквалификации. Данни Роуз, Мусса Дембеле и Эрик Ламела уже вернулись к тренировкам, но играть пока не готовы.



"Борнмут" рискует недосчитаться Райана Фрэйзера и Джоша Кинга вдобавок к Брэду Смиту, получившему травму в сборной Австралии.



УОТФОРД — АРСЕНАЛ 19:30



"Уотфорд" и "Арсенал" вне своей зоны комфорта: первые до сих пор не знаю побед дома, вторые — на выезде. Однако до перерыва на игры сборных "канониры" выглядели гораздо увереннее, окончательно оправившись после потрясений летнего трансферного окна. "Шершни" пропускали в каждой из 10 последних встреч с "Арсеналом".



Вингер Андре Карилльо сможет помочь "Уотфорду", хотя лишь в среду вечером играл за сборную Колумбии против Перу. Айзек Саксесс пропустит до двух месяцев с травмой колена. Себастьян Предль под вопросом.



"Арсеналу" предстоит оценить психологическое и физическое состояние Алексиса Санчеса, вернувшегося из сборной Чили, которая не попала на Чемпионат Мира. Месут Озил и Данни Уэлбек оправились после болячек.