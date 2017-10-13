"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Накануне
Премьер-Лига возвращается после двух недель перерыва на игры сборных, и нас сразу ждет классическое английское противостояние — "Ливерпуль" против "Манчестер Юнайтед". Команды, которые всегда были антагонистами, сейчас стали еще и антиподами по футбольному стилю, что только увеличивает интерес к поединку Юргена Клоппа и Жозе Моуриньо.
Как всегда вокруг этого всеанглийского дерби будет много эмоций и доматчевого шума, но все же самый главный вопрос сейчас связан не с МЮ, набравшим приличные обороты, а с "Ливерпулем", который на старте сезона похож на жужжащий на средней высоте дрон, по которому не очень понятно — упадет ли он плашмя на землю или начнет набирать заданную высоту.
Актуальный уже продолжительное время вопрос — прогрессирует ли "Ливерпуль" при Клоппе — задают снова и снова. Если ответить на него языком цифр, то окажется, что ничего хорошего не происходит, и под руководством Роджерса "красные" играли как минимум не хуже. С другой стороны, эстетическая составляющая игры "Ливерпуля" при Клоппе значительно выше, и именно этот фактор до сих пор удерживает репутацию Юргена, который к тому же находится в немного других условиях, чем Роджерс — у него нет Суареса, который гарантировал "Ливерпулю" супервозможность.
Клопп всегда относился к тому типу менеджеров, которые не верят в трансферы, а верят в тренировки, но очевидно, что сейчас он нуждается в более качественных кадрах как минимум в центре обороны. Стало модно считать, что Клопп не способен настроить игру команды в защите, но по факту его тактический план с жестким прессингом по всему полю и активной фланговой игрой безупречен. С одним но — он постоянно подрывается ошибками при его реализации, причем ошибками детскими, индивидуальными, а не командными. Клопп ставит перед своей командой сверхзадачу, но этот коллектив пока что не готов к идеальному ее исполнению, отчего и выходит, что игра команды напоминает сломанную карусель — в каких-то фазах движения все выглядит идеально, но в других — косо-криво, со скрипом и неправильной амплитудой.
Есть, конечно, и ошибки самого Клоппа — команде сейчас явно не хватает физической готовности играть в заданном бешеном темпе хотя бы тайм, что и выливается в провалы после перерыва. Вероятно, эта проблема поправима, и пик функциональной готовности намечен на зимний период — в прошлом сезоне "Ливерпуль" бежал осенью, но просел после Нового года, и теперь были сделаны некоторые корректировки. Увы, но к тому времени при нынешней тенденции отрыва от пелотона тройки лидеров, шансы "Ливерпуля" в чемпионской гонке могут быть безнадежно минимальными. Потому и важен результат этого дерби как никогда.
Кроме проблем в обороне, есть и другой недочет в игре "Ливерпуля" — слабая реализация моментов. Жесткий стиль Клоппа требует, чтобы на острие атаки был нападающий, который способен рыскать по всему фронту атаки, прессинговать и забивать голы — идеально подошел бы симбиоз трудолюбивого Роберто Фирмино и убийственно точно пробивающего по воротам Дэна Старриджа, но таковой уже давно ушел в "Барселону" за 75 миллионов фунтов. Луис Суарес или же нападающий наподобие Диего Косты или Харри Кейна сделал бы "Ливерпуль" чемпионом даже с нынешней обороной, но, увы — и здесь Клоппу не хватает кадров топ-уровня.
Слова
Жозе Моуриньо: "Когда вы в большом клубе, когда вы большой игрок, большой менеджер, важна каждая игра. Вы не можете смотреть на одни матчи как на финалы кубка, а на другие — иначе. За победу в этой игре дают три очка, а не четыре. Это всего лишь матч за три очка, и именно так я воспринимаю его".
"Нравится ли мне ездить на "Энфилд"? Да, мне это нравится. Нравится ли мне играть против "Ливерпуля"? Да, мне нравится этот удивительный стадион и один из лучших из возможных противников. Но подготовка к этой игре ничем не отличается от других — это просто очередной матч".
Интересные факты
— "Ливерпуль" не может победить МЮ уже в шести матчах чемпионата кряду — с того момента, как выиграл на "Олд Траффорд" 0:3 в марте 2014 года — две ничьи, четыре поражения;
— "Юнайтед" выиграл в трех матчах из последних пяти на "Энфилде" в чемпионате при одной ничьей и всего одном поражении, сохранив свои ворота "сухими" во время двух последних визитов сюда;
— "Ливерпуль" проиграл всего один матч из 14 последних на своем поле во всех турнирах — восемь побед, пять ничьих, одно поражение;
— однако в семи последних домашних матчах в чемпионате и кубках у "Ливерпуля" всего одна победа при четырех ничьих и двух поражениях;
— поражение в этой игре может привести к тому, что "Ливерпуль" наберет 12 очков после восьми туров, а это именно тот результат, после которого уволили Брендана Роджерса в сезоне 2015/16;
— Юрген Клопп проиграл Моуриньо только один раз в семи матчах — три победы, три ничьи, одно поражение;
— Филиппе Коутиньо забил девять голов и отдал три голевые передачи в 12-ти последних матчах Премьер-Лиги;
— победа в этой игре может помочь МЮ установить собственный рекорд в рамках Премьер-Лиги по количеству очков после восьми туров, если их станет 22;
— МЮ сохранял свои ворота "сухими" в 17 матчах Премьер-Лиги в 2017 году — на три больше, чем у кого-либо еще за этот период;
— также у МЮ есть восемь "клин-шитов" в девяти последних матчах чемпионата;
— Ромелу Лукаку может стать первым игроком в истории МЮ, который забил восемь голов в первых своих восьми матчах чемпионата в составе "красных дьяволов", но у него есть всего один гол в семи играх против "Ливерпуля" при том, что в пяти последних играх против "красных" он даже ни разу не попал по воротам;
— Маркус Рэшфорд забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 10 последних матчах.
Кадровая ситуация
"Ливерпуль" потерял на шесть недель Садио Мане, который получил травму задней поверхности бедра в расположении сборной Сенегала. Ожидается, что Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино смогут сыграть, несмотря на длительный перелет из Южной Америки.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни повредил связки колена на огородном газоне в Боснии во время игры за сборную Бельгии. Капитан МЮ Майкл Каррик под сомнением на предмет попадания в заявку, но Фил Джонс сыграет, оправившись после проблем с коленом.
В списке длительно отсутствующих в "Ливерпуле" и МЮ продолжают находиться Лаллана, Клайн и Богдан, а также Погба, Ибрагимович и Рохо.
Тактика
В субботу у "Юнайтед" будут Фил Джонс и Ромелу Лукаку, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. Маруан Феллайни пригодился бы, если бы не травма, но и пара Неманья Матич — Андер Эррера в центре поля МЮ выглядит совсем неплохо. Отсутствие Мане, вероятно, приведет к тому, что Коутиньо сместится на левый фланг, а в центре поля выйдет Эмре Джан, чей гол за сборную Германии может стать неким предзнаменованием чего-то подобного в матче за "Ливерпуль".
Результативность полузащитников важна для команды, в которой кто-то подобный на центрфорварда забивал в чемпионате последний раз в августе, когда громили "Арсенал".
"Юнайтед" пропустили всего шесть голов в 14 последних матчах с мая, причем два из них в матче с "Реалом" на Суперкубок и один против "Бертона" в Кубке Лиги. Можно сомневаться в утверждении о том, что титулы выигрывает защита, но она точно помогает добывать результат в важных матчах, а нынешнее дерби — именно такой поединок. В свое время именно в этот отрезок Антонио Конте удалось сотворить чудо и настроить свою разбалансированную оборону в прошлом сезоне, и Юрген Клопп надеется на нечто подобное. Но, скорее всего, ему нужно переходить в данном аспекте на уровень веры, потому как только молитвы помогут Ловрену, Матипу и Клавану в обретении надежности.
Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Миньоле — Гомес, Матип, Ловрен, Морено — Вейналдум, Хендерсон, Джан — Салах, Фирмино, Коутиньо
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг — Матич, Эррера — Мата, Мхитарян, Рэшфорд — Лукаку
Прогноз
Есть подозрение, что Моуриньо снова, если не установит автобус на "Энфилде", то как минимум постарается сыграть вторым номером и не будет против ничьи в худшем случае. При этом сейчас у "Манчестер Юнайтед" есть ресурсы в атаке и для более агрессивной игры, потом возможны варианты. "Ливерпулю" будет сложно без Мане и с уставшими Коутиньо с Фирмино, но большие матчи в этом сезоне трудно поддаются прогнозированию, потому назовем самым вероятным итогом игры ничью, но оставим зазор и для повышенной мотивации хозяев, которая может сыграть свою роль.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
13.10.2017 22:00
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Последние комментарии:
уже нервяк,а еще туева хуча времени до игры...пойду "Формулу 51" пересмотрю,отличная тема
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Просто храни Манчестер Юнайтед
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Проеб любого из середняков устроит, но больше порадует проигрыш мюшек, колбаса все равно не в гонке
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Вперед красные бойцы Клоппа!
Только ПОБЕДА ЛИВЕРПУЛЯ!
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За ничью
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