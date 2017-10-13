"Ливерпуль" представил трибуну имена Кенни Далглиша
"Ливерпуль" официально представил трибуну, названную в честь легенды клуба Кенни Далглиша.
О своих планах увековечить память Далглиша, посвятившего мерсисайдскому клубу 20 лет в качестве игрока и тренера, "красные" объявили еще в мае.
Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group сдержали свое слово и сегодня официально представили прошедшую ребрендинг трибуну "Сентенери", что находится на "Энфилде" напротив Главной трибуны.
Напомним, 45 лет назад "Ливерпуль" приобрел Далглиша у "Селтика" за рекордные на тот момент для британского футбола 440 тысяч фунтов. С тех пор Кенни сыграл 515 матчей за клуб и забил 172 гола, а также тренировал "красных" в течение двух периодов.
В качестве игрока и тренера Кенни суммарно девять раз становился чемпионом Англии, выиграл три Европейских кубка, три Кубка Англии, пять Кубков Лиги, девять Суперкубков Англии и один Суперкубок Европы.
13.10.2017 21:00
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Последние комментарии:
под такое мероприятие не грохнуть скамье-реальный моветон
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последний тренер при котором LIVERHOOI брал трофей
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да всем похер на него, на эту трибуну и на саму новость
псевдолегенда
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