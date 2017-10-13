"Ливерпуль" представил трибуну имена Кенни Далглиша

"Ливерпуль" официально представил трибуну, названную в честь легенды клуба Кенни Далглиша.

О своих планах увековечить память Далглиша, посвятившего мерсисайдскому клубу 20 лет в качестве игрока и тренера, "красные" объявили еще в мае.



Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group сдержали свое слово и сегодня официально представили прошедшую ребрендинг трибуну "Сентенери", что находится на "Энфилде" напротив Главной трибуны.



Напомним, 45 лет назад "Ливерпуль" приобрел Далглиша у "Селтика" за рекордные на тот момент для британского футбола 440 тысяч фунтов. С тех пор Кенни сыграл 515 матчей за клуб и забил 172 гола, а также тренировал "красных" в течение двух периодов.



В качестве игрока и тренера Кенни суммарно девять раз становился чемпионом Англии, выиграл три Европейских кубка, три Кубка Англии, пять Кубков Лиги, девять Суперкубков Англии и один Суперкубок Европы.