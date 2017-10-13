"Ливерпуль" представил трибуну имена Кенни Далглиша

Трибуна имени Кенни Далглиша "Ливерпуль" официально представил трибуну, названную в честь легенды клуба Кенни Далглиша.

О своих планах увековечить память Далглиша, посвятившего мерсисайдскому клубу 20 лет в качестве игрока и тренера, "красные" объявили еще в мае.

Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group сдержали свое слово и сегодня официально представили прошедшую ребрендинг трибуну "Сентенери", что находится на "Энфилде" напротив Главной трибуны.

Напомним, 45 лет назад "Ливерпуль" приобрел Далглиша у "Селтика" за рекордные на тот момент для британского футбола 440 тысяч фунтов. С тех пор Кенни сыграл 515 матчей за клуб и забил 172 гола, а также тренировал "красных" в течение двух периодов.

В качестве игрока и тренера Кенни суммарно девять раз становился чемпионом Англии, выиграл три Европейских кубка, три Кубка Англии, пять Кубков Лиги, девять Суперкубков Англии и один Суперкубок Европы.




Метки Далглиш, Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 631

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dimon70 13.10.2017 22:34 # dimon70
    под такое мероприятие не грохнуть скамье-реальный моветон

    (ответить)

  2. hammersmith 13.10.2017 21:38 # hammersmith
    последний тренер при котором LIVERHOOI брал трофей

    (ответить)

  3. melwood-lfc 13.10.2017 21:12 # melwood-lfc
    да всем похер на него, на эту трибуну и на саму новость
    псевдолегенда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: