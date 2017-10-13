Моуриньо: "Играть на "Энфилде" — это красиво"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что он был бы счастлив каждый свой матч играть при атмосфере, которая будет в субботу на "Энфилде" против "Ливерпуля".

В субботу "красные дьяволы" пройдут первое по-настоящему серьезное испытание в этом сезоне, потому что до сих пор команда Моуриньо противостояла лишь середнякам и аутсайдерам.



По словам Жозе, его команда не боится атмосферы большого матча — напротив, "Юнайтед" хотел бы почаще играть такого рода поединки.



"На мой взгляд, это довольно забавно, потому что, когда люди говорят о больших атмосферах, создается впечатление, что эти атмосферы нам не нравятся".



"Такое впечатление, что для нас является большой проблемой отправиться куда-либо и столкнуться с атмосферой большого матча. Но на самом деле это то, чего мы хотим. Это то, что мы предпочли бы иметь в каждом матче, будь это возможно".



"Когда "Барселона" играла против "Лас-Пальмаса" при пустом стадионе, думаете, игроки были рады этому? Думаете, игроки "Лас-Пальмаса" не предпочли бы сыграть на полном "Ноу Камп" со своей замечательной атмосферой?"



"Вы говорите об "Энфилде", словно это большая проблема. Но это лишь приносит удовлетворение. Это нечто, что мы хотим. Я никогда не видел игрока, который бы пожаловался: "Ох, это была слишком мощная атмосфера".



"Мы собираемся сыграть против большой команды с большими традициями, на удивительном стадионе с великими традициями. Мы знаем, что их фанаты исторически испытывают большую неприязнь к "Манчестер Юнайтед", но это то, чего мы хотим".



"Поэтому мы очень рады, что в наших карьерах есть еще одна возможность сыграть в столь прекрасной обстановке. Играть на "Энфилде" — это красиво. Красиво", — цитирует Моуриньо Sky Sports.