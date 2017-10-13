Моуриньо: "Играть на "Энфилде" — это красиво"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что он был бы счастлив каждый свой матч играть при атмосфере, которая будет в субботу на "Энфилде" против "Ливерпуля".

В субботу "красные дьяволы" пройдут первое по-настоящему серьезное испытание в этом сезоне, потому что до сих пор команда Моуриньо противостояла лишь середнякам и аутсайдерам.

По словам Жозе, его команда не боится атмосферы большого матча — напротив, "Юнайтед" хотел бы почаще играть такого рода поединки.

"На мой взгляд, это довольно забавно, потому что, когда люди говорят о больших атмосферах, создается впечатление, что эти атмосферы нам не нравятся".

"Такое впечатление, что для нас является большой проблемой отправиться куда-либо и столкнуться с атмосферой большого матча. Но на самом деле это то, чего мы хотим. Это то, что мы предпочли бы иметь в каждом матче, будь это возможно".

"Когда "Барселона" играла против "Лас-Пальмаса" при пустом стадионе, думаете, игроки были рады этому? Думаете, игроки "Лас-Пальмаса" не предпочли бы сыграть на полном "Ноу Камп" со своей замечательной атмосферой?"

"Вы говорите об "Энфилде", словно это большая проблема. Но это лишь приносит удовлетворение. Это нечто, что мы хотим. Я никогда не видел игрока, который бы пожаловался: "Ох, это была слишком мощная атмосфера".

"Мы собираемся сыграть против большой команды с большими традициями, на удивительном стадионе с великими традициями. Мы знаем, что их фанаты исторически испытывают большую неприязнь к "Манчестер Юнайтед", но это то, чего мы хотим".

"Поэтому мы очень рады, что в наших карьерах есть еще одна возможность сыграть в столь прекрасной обстановке. Играть на "Энфилде" — это красиво. Красиво", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 504

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  1. chr1s8rown 13.10.2017 20:36 # chr1s8rown
    не похй ли при каком стадионе автобус парковать

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  2. mu-fc 13.10.2017 20:20 # mu-fc
    Плюсы и минусы Ливерпуля:
    Энфилд
    Позиционная игра
    Высокий прессинг

    Травма Мане
    Слабая защита и вратарь
    Нет усиления со скамейки

    Плюсы и минусы МЮ
    На ходу
    Разные варианты в атаке
    Стандарты
    Контратаки
    Сильная защита

    Нет позиционной игры

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  3. fc-man-un-1878 13.10.2017 20:11 # fc-man-un-1878
    будет супер матч

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  4. vtp 13.10.2017 20:11 # vtp
    Пора проигрывать, Жозе, красиво проигрывать. Красиво.

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