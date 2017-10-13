Клопп считает себя лучшим тренером для работы с "Ливерпулем"

Юрген Клопп считает, что по-прежнему является лучшим тренером для работы с "Ливерпулем".

Во время этого международного перерыва Клопп отметил два года с момента, когда он возглавил мерсисайдский клуб. И хотя в этом сезоне Юргена много критикуют за плохую игру в обороне и неважную реализацию моментов, немецкий тренер уверен, что с ним "красные" на правильном пути.



"Если они уволят меня сейчас, то я не думаю, что найдется много тренеров, которые смогут делать эту работу лучше, чем я".



"Я не говорю, что я идеален, но довольно сложно найти вариант лучше. Я по-прежнему думаю, что раз 98 процентов ливерпудлианцев думают, что мы на правильном пути, то нас ждет успех. Это отличная работа, сложная работа, но я великолепно провожу время и наслаждаюсь каждой секундой".



"Там ли мы, где могли бы быть? Не уверен, да и в прошлом году мы выступали лучше, но пока результаты оставляют желать лучшего".



"Мы должны улучшить результаты, чтобы не отстать от лидирующих команд, хотя если судить по отставанию сейчас, то все не так плохо, как некоторые изображают".



"Старые добрые времена, когда одна команда доминировала в лиге на протяжении 20 лет, прошли и уже не вернутся. Сейчас наша работа заключается в том, чтобы сражаться изо всех сил за каждое очко".



"Не скажу, что я в абсолютном восторге, вечеринка (по поводу двухлетнего юбилея) не была большой. Когда кто-то сказал мне "поздравляю с двумя годами в "Ливерпуле", я не стал немедленно открывать бутылку шампанского".



"Я чувствую, что мы посреди всего. Я не в начале процесса, но до завершения нам предстоит пройти длинный путь. Но даже учитывая это, мы могли бы набрать больше очков в этом году. Я спокоен и расслаблен в отношении всего того, что нам еще предстоит сделать", — цитирует Клоппа Daily Mail.