Почеттино ответил Гвардиоле по поводу "команды Харри Кейна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино обвинил в неуважении своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, назвавшего "шпор "командой Харри Кейна".

Рассуждая о шансах "горожан" на чемпионство перед международным перерывом, Гвардиола призвал не делать поспешных выводов из-за блестящей игры своей команды.



Хосеп напомнил, что соперники "Сити" тоже очень хороши, назвав среди своих конкурентов "команду Харри Кейна". Такого рода выражение вызвало ответную реакцию у Почеттино, который не считает "Тоттенхэм" командой одного игрока.



"Его комментарий особо не задел меня, но это было очень неуважительно по отношению ко многим людям. Думаю, очень многие люди восприняли его слова как нечто очень неуважительное для нашего клуба и игроков, что здесь находятся".



"Что касается меня лично, то я не воспринимаю эти слова в плохом ключе. Я не считаю их проявлениям неуважения, но ради многих людей говорить их не следовало".



"Я очень хорошо знаю Пепа, и после восхищения от победы над "Челси" иногда бывает сложно держать себя в руках и оставаться джентльменом".



"Это сложно понять, потому что Гвардиола добивался больших успехов в "Барселоне", когда Месси был в самом расцвете. Я никогда не говорил, что это была команда Месси. Я всегда говорил что это "Барселона" и Хосеп Гвардиола, и я думаю, каждого нужно рассматривать как составляющую успеха команды", — цитирует Почеттино Sky Sports.