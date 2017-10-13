Конте подтвердил потерю Канте и Мораты

В преддверии дерби против "Кристал Пэлас" тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил потерю ведущих игроков в лице полузащитника Нголо Канте и нападающего Альваро Мораты.

Напомним, у Мораты возникли проблемы мышечного характера в проигранном матче против "Манчестер Сити" (0:1) перед международным перерывом, тогда как Канте вернулся с травмой задней поверхности бедра из сборной Франции.



Однако если Альваро сможет вернуться уже к домашнему матчу Лиги Чемпионов против "Ромы" в следующую среду, то Канте рискует задержаться в лазарете на весь октябрь.



"У нас трое травмированных игроков. Во-первых, Мората, — я надеюсь, он вернется очень скоро, уже к матчу против "Ромы". Дринкуотер поправляется, но пока не готов. Мы должны запастись терпением в отношении его".



"Последний — Канте. На следующей неделе он пройдет обследование, чтобы оценить динамику. У него проблемы с задней поверхностью бедра. Его потеря является большим ударом по нам. Вы знаете, насколько он важен для нашей команды — у нас нет другого игрока с его характеристиками".



"Предыдущее обследование говорит о примерно 20-21 дне на восстановление", — цитирует Конте Evening Standard.