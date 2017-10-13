В этом сезоне средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги составляет 32 фунта.

Аудиторская компания Ernst & Young совместно с Премьер-Лигой провела исследование, проанализировав стоимость всех категорий билетов на матчи 20 клубов высшего английского дивизиона.



В результате было установлено, что в сезоне 2017/18 более половины болельщиков, успевших посетить матчи Премьер-Лиги заплатили за свой билет 30 фунтов или меньше.



Также исследование показывает, что 34% всех доступных билетов продаются ниже своей полной цены — либо за счет скидок лояльности, либо из-за раннего бронирования. Различные дисконты позволили фанатам сэкономить уже 10 миллионов фунтов в этом сезоне.



Кроме того, еще в прошлом сезоне клубы договорились установить потолок в 30 фунтов на стоимость билетов на выездные матчи. В этой кампании такой билет в среднем обходится в 26 фунтов.