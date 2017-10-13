Средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги составляет 32 фунта
В этом сезоне средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги составляет 32 фунта.
Аудиторская компания Ernst & Young совместно с Премьер-Лигой провела исследование, проанализировав стоимость всех категорий билетов на матчи 20 клубов высшего английского дивизиона.
В результате было установлено, что в сезоне 2017/18 более половины болельщиков, успевших посетить матчи Премьер-Лиги заплатили за свой билет 30 фунтов или меньше.
Также исследование показывает, что 34% всех доступных билетов продаются ниже своей полной цены — либо за счет скидок лояльности, либо из-за раннего бронирования. Различные дисконты позволили фанатам сэкономить уже 10 миллионов фунтов в этом сезоне.
Кроме того, еще в прошлом сезоне клубы договорились установить потолок в 30 фунтов на стоимость билетов на выездные матчи. В этой кампании такой билет в среднем обходится в 26 фунтов.
13.10.2017 17:00
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Последние комментарии:
Если британец получает 6000 фунтов, и тратит всего 32 фунта на билет, то наш человек получает по стране 25000,но на билет тратит 1500 рублей.
Вот вам и уровень жизни.
Издевательство!
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столько ждать АПЛ во время международного перерыва, чтобы смотреть как твоя команда сосёт... Это Руни, братан!
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Да это жёстко
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Смотря о каких матчах идет речь. Средняя средняя, но на матч категории А билеты нормально стоят. И также самые дорогие цены на Эмирейтс.
Я был 29го на матче Челси-Сити билет мой стоил около 100 фунтов, место на втором ярусе по длинной стороне поля.
А потом 30го с утра сходил на матч Арсенала - Брайтона, так там билет был почти 130 фунтов. Хотя и матч был ниже категорией, но надо сказать, что места были лучше.
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Учитывая то, как отвратительно играет наш Челси, менеджмент и владелец вообще должны принять решение снизить цену билета до 15-20 .. .. Играем среди всех представителей Топ 6-хуже всех них. Не смогли обыграть у себя дома Арсенал, были изнасилованы дома Пепом Гвардиолой и его дружиной. Надеюсь в эти выходные не ударим в грязь лицом, как до этого
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