Оскар признал, что уехал в Китай ради денег
Бывший плеймейкер "Челси" Оскар признал, что покинул Премьер-Лигу и переехал в Китай с одной целью - заработать.
Прошлой зимой 26-летний бразилец неожиданно ушел из "Челси" и отправился покорять Китай. Спустя почти год после расставания с Премьер-Лигой Оскар признал: он сменил обстановку только для того, чтобы заработать.
"Каждый футболист и просто человек, который работает, хочет зарабатывать как можно больше и помогать своей семье. У меня было нищее детство, у меня не было ничего".
"Все иностранцы, приезжающие в Китай, обладают очень высоким уровнем игры. А отказаться от предложений местных клубов просто невозможно".
"В любом случае через два-три года я рассчитываю вернуться в Европу, как это сделал Паулиньо. Мне по-прежнему хочется выступать на высоком уровне", - приводит слова Оскара The Guardian.
13.10.2017 16:00
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Бедняге на пропитание видимо не хватало... Ему наверно также как вилсакому - надо семью кормить и всё такое...
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Игрочила он неважный, на самом деле!
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