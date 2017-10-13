Оскар признал, что уехал в Китай ради денег

Оскар Бывший плеймейкер "Челси" Оскар признал, что покинул Премьер-Лигу и переехал в Китай с одной целью - заработать.

Прошлой зимой 26-летний бразилец неожиданно ушел из "Челси" и отправился покорять Китай. Спустя почти год после расставания с Премьер-Лигой Оскар признал: он сменил обстановку только для того, чтобы заработать.

"Каждый футболист и просто человек, который работает, хочет зарабатывать как можно больше и помогать своей семье. У меня было нищее детство, у меня не было ничего".

"Все иностранцы, приезжающие в Китай, обладают очень высоким уровнем игры. А отказаться от предложений местных клубов просто невозможно".

"В любом случае через два-три года я рассчитываю вернуться в Европу, как это сделал Паулиньо. Мне по-прежнему хочется выступать на высоком уровне", - приводит слова Оскара The Guardian.




Метки Оскар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.10.2017 16:00

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  1. seed 13.10.2017 16:10 # seed
    Бедняге на пропитание видимо не хватало... Ему наверно также как вилсакому - надо семью кормить и всё такое...

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  2. ben-arfa 13.10.2017 16:02 # ben-arfa
    Игрочила он неважный, на самом деле!

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