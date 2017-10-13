Билич считает, что Англия не ценит Харта

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что Англия не ценит голкипера Джо Харта и относится к нему крайне несправедливо.

За последние полтора года Джо пережил уход из "Манчестер Сити", провальное выступление на Евро-2016 и неудачную аренду в "Торино". Вдобавок Харта не раз критиковали бывшие вратари сборной Англии вроде Питера Шилтона.



Вспоминая матч со Словенией, после которого Джо был признан лучшим игроком встречи, Билич назвал такое отношение к вратарю несправедливым. Англия просто-напросто не ценит Харта, считает Славен.



"Джо стал легкой мишенью для критики: его костерили в "Сити", "Торино" и сейчас в "Вест Хэме". Думаю, вы просто его не цените: он большой профессионал и всегда думает о команде".



"Да, после прихода в "Вест Хэм" он пропустил 10 голов в трех встречах. Но не забывайте, что затем он отыграл на "ноль" в трех матчах из четырех. В нем всегда сомневаются, и я не понимаю почему", - цитирует Билича Sky Sports.