Почеттино: "Мы не в равных условиях с клубами из Манчестера"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клуб не может тратить столько же, сколько "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед".
Минувшим летом клубы из Манчестера вложили больше 400 миллионов фунтов в новичков, тогда как "Тоттенхэм" завершил трансферное окно с прибылью. В таких условиях глупо требовать от "шпор" больших успехов, уверен Почеттино.
"Разница между клубами Премьер-Лиги состоит в том, что есть такие клубы, как "Сити" и "Юнайтед", которые подписывают кого хотят и когда хотят".
"Потом есть просто большие клубы, как "Тоттенхэм", которые подписывают, кого могут и когда могут. Сейчас между нами большая разница", - сообщил Почеттино beIN Sports.
13.10.2017 14:00
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Последние комментарии:
скажи еврею спасибо
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Манчестер вперед летим к звездам....
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Кого угодно и когда хотят ни один клуб так не работает уже давно... Это раньше только РМ мог так действовать, скупать лучших. Сейчас же огромная конкуренция на рынке... Так то даже САФ далеко не каждого мог забрать кого хотел. Чушь это всё. Но в то же очевидно, что Манчестеры силы остальные драчила
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эти 2 мешка уже 3 года ничего топового не выигрывали
орррррр
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