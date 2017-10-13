Кейн и Гвардиола – лучшие в сентябре
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером сентября в Премьер-Лиге.
После пробуксовки на старте сезона Кейн вернул былую форму и великолепно отыграл в сентябре. В четырех матчах за "шпор" Харри отметился тремя дублями – в ворота "Эвертон", "Вест Хэма" и "Хаддерсфилда".
За невероятную результативность нападающего Гвардиола даже назвал "Тоттенхэм" командой Кейна. Для самого Пепа Премьер-Лиге тоже преподнесла награду – звание лучшего тренера месяца досталось именно испанцу.
Под чутким руководством Гвардиолы "Сити" набрал 12 очков из 12 возможных, победив "Ливерпуль", "Уотфорд", "Кристал Пэлас" и "Челси". Несмотря на серьезный уровень соперников, "горожане" не пропустили ни одного мяча, а поразили ворота противника 17 раз.
Наконец, награда за лучший гол сентября отправилась правому защитнику "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсии. Премьер-Лига высоко оценила мяч, забитый эквадорцем в поединке с "Эвертоном".
13.10.2017 13:20
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Кватросизн? Рили? Вы сириосли? Ахахахахахаааа!!!!!
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Щас не понял где Мхо кунем ворт???!!
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Опять предвзято
Маур и лукаку должны были получать
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Жози Маниньо! Жозе Маниньо!
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Пеп - король. Размазал нашего Конте и Челси спокойно
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