Кейн и Гвардиола – лучшие в сентябре

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером сентября в Премьер-Лиге.

После пробуксовки на старте сезона Кейн вернул былую форму и великолепно отыграл в сентябре. В четырех матчах за "шпор" Харри отметился тремя дублями – в ворота "Эвертон", "Вест Хэма" и "Хаддерсфилда".



За невероятную результативность нападающего Гвардиола даже назвал "Тоттенхэм" командой Кейна. Для самого Пепа Премьер-Лиге тоже преподнесла награду – звание лучшего тренера месяца досталось именно испанцу.



Под чутким руководством Гвардиолы "Сити" набрал 12 очков из 12 возможных, победив "Ливерпуль", "Уотфорд", "Кристал Пэлас" и "Челси". Несмотря на серьезный уровень соперников, "горожане" не пропустили ни одного мяча, а поразили ворота противника 17 раз.



Наконец, награда за лучший гол сентября отправилась правому защитнику "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсии. Премьер-Лига высоко оценила мяч, забитый эквадорцем в поединке с "Эвертоном".