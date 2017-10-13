Кейн и Гвардиола – лучшие в сентябре

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером сентября в Премьер-Лиге.

После пробуксовки на старте сезона Кейн вернул былую форму и великолепно отыграл в сентябре. В четырех матчах за "шпор" Харри отметился тремя дублями – в ворота "Эвертон", "Вест Хэма" и "Хаддерсфилда".

За невероятную результативность нападающего Гвардиола даже назвал "Тоттенхэм" командой Кейна. Для самого Пепа Премьер-Лиге тоже преподнесла награду – звание лучшего тренера месяца досталось именно испанцу.

Под чутким руководством Гвардиолы "Сити" набрал 12 очков из 12 возможных, победив "Ливерпуль", "Уотфорд", "Кристал Пэлас" и "Челси". Несмотря на серьезный уровень соперников, "горожане" не пропустили ни одного мяча, а поразили ворота противника 17 раз.

Наконец, награда за лучший гол сентября отправилась правому защитнику "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсии. Премьер-Лига высоко оценила мяч, забитый эквадорцем в поединке с "Эвертоном".




Метки Гвардиола, Кейн, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 13.10.2017 13:20

Количество просмотров Просмотров: 369

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Последние комментарии:




  1. masterofcactus 13.10.2017 13:34 # masterofcactus
    Кватросизн? Рили? Вы сириосли? Ахахахахахаааа!!!!!

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  2. forester 13.10.2017 13:33 # forester
    Щас не понял где Мхо кунем ворт???!!

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  3. andros13 13.10.2017 13:32 # andros13
    Опять предвзято
    Маур и лукаку должны были получать

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  4. pistolero-lfc 13.10.2017 13:31 # pistolero-lfc
    Жози Маниньо! Жозе Маниньо!

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  5. staryi-eblan 13.10.2017 13:27 # staryi-eblan
    Пеп - король. Размазал нашего Конте и Челси спокойно

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