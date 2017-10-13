Гризманн использовал интерес МЮ, чтобы выбить новый контракт
Левый защитник "Атлетико" Филипе Луис намекнул, что нападающий Антуан Гризманн использовал интерес "Манчестер Юнайтед", чтобы выбить новый контракт с прибавку к зарплате.
Изначально Гризманн мотивировал отказ от перехода в "Юнайтед" тем, что на "Атлетико" был наложен запрет на регистрацию новичков. Уходить из клуба в такой ситуации было бы предательством, уверял француз.
Выступавший за "Челси" Луис предложил другую версию событий. По словам бразильца, Гризманн использовал интерес МЮ и других топ-клубов, чтобы заключить улучшенный контракт с "Атлетико".
"Игроки часто обращаются к прессе, когда чувствуют, что клуб их не ценит. Затем они получают больше внимания и добиваются своего".
"Антуан получил множество предложений, но игрок его таланта всегда хочет более выгодный контракт. В конце концов при всех разговорах об уходе он всегда хотел остаться в "Атлетико", - цитирует Луиса Mundo.
13.10.2017 13:00
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Последние комментарии:
Пхахаххаахаха норм поссал на скум.
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смотрел матч сб. Франции
Гризманн не впечатляет, вообще
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Бредятина. Хотя Гризманн уже вроде как и не нужен.
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"Выступавший за "Челси" Луис предложил другую версию событий."
Ахаха, все слил. Даже не удивлен, что он бывший пенс.
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му-му
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чем Атлетико лучше МЮ..
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