Гризманн использовал интерес МЮ, чтобы выбить новый контракт

Антуан Гризманн Левый защитник "Атлетико" Филипе Луис намекнул, что нападающий Антуан Гризманн использовал интерес "Манчестер Юнайтед", чтобы выбить новый контракт с прибавку к зарплате.

Изначально Гризманн мотивировал отказ от перехода в "Юнайтед" тем, что на "Атлетико" был наложен запрет на регистрацию новичков. Уходить из клуба в такой ситуации было бы предательством, уверял француз.

Выступавший за "Челси" Луис предложил другую версию событий. По словам бразильца, Гризманн использовал интерес МЮ и других топ-клубов, чтобы заключить улучшенный контракт с "Атлетико".

"Игроки часто обращаются к прессе, когда чувствуют, что клуб их не ценит. Затем они получают больше внимания и добиваются своего".

"Антуан получил множество предложений, но игрок его таланта всегда хочет более выгодный контракт. В конце концов при всех разговорах об уходе он всегда хотел остаться в "Атлетико", - цитирует Луиса Mundo.




Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 13.10.2017 13:00

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  1. lfcmikki14 13.10.2017 13:40 # lfcmikki14
    Пхахаххаахаха норм поссал на скум.

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  2. andros13 13.10.2017 13:33 # andros13
    смотрел матч сб. Франции
    Гризманн не впечатляет, вообще

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  3. udaff 13.10.2017 13:31 # udaff
    Бредятина. Хотя Гризманн уже вроде как и не нужен.

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  4. fc-oil 13.10.2017 13:24 # fc-oil
    "Выступавший за "Челси" Луис предложил другую версию событий."
    Ахаха, все слил. Даже не удивлен, что он бывший пенс.

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  5. pistolero-lfc 13.10.2017 13:20 # pistolero-lfc
    му-му

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  6. skorseze 13.10.2017 13:01 # skorseze
    чем Атлетико лучше МЮ..

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