Гризманн использовал интерес МЮ, чтобы выбить новый контракт

Левый защитник "Атлетико" Филипе Луис намекнул, что нападающий Антуан Гризманн использовал интерес "Манчестер Юнайтед", чтобы выбить новый контракт с прибавку к зарплате.

Изначально Гризманн мотивировал отказ от перехода в "Юнайтед" тем, что на "Атлетико" был наложен запрет на регистрацию новичков. Уходить из клуба в такой ситуации было бы предательством, уверял француз.



Выступавший за "Челси" Луис предложил другую версию событий. По словам бразильца, Гризманн использовал интерес МЮ и других топ-клубов, чтобы заключить улучшенный контракт с "Атлетико".



"Игроки часто обращаются к прессе, когда чувствуют, что клуб их не ценит. Затем они получают больше внимания и добиваются своего".



"Антуан получил множество предложений, но игрок его таланта всегда хочет более выгодный контракт. В конце концов при всех разговорах об уходе он всегда хотел остаться в "Атлетико", - цитирует Луиса Mundo.