"Ньюкасл" выкупил Микеля Мерино

"Ньюкасл" выкупил у дортмундской "Боруссии" полузащитника Микеля Мерино, который лишь в июле присоединился к "сорокам" на правах аренды из дортмундской "Боруссии".

21-летнему Мерино хватило считанных матчей, чтобы убедить своего соотечественника Рафаэля Бенитеса воспользоваться правом по приоритетному выкупу его трансфера. Сделать это "Ньюкасл" решил, не дожидаясь окончания сезона.



Таким образом, сегодня игрок молодежной сборной Испании, принявший участие во всех семи матчах этого сезона Премьер-Лиги, заключил с "сороками" контракт на пять лет.



"Я рад, что мы смогли заполучить Микеля в клуб на постоянной основе. Он очень хорошо выступает за нас с момента своего перехода. Он быстро освоился, демонстрирует классную игру с мячом и хочет учиться, что очень важно для его дальнейшего развития".



"Он произвел отличное впечатление на клуб и показал себя хорошим профессионалом. Он уверен в себе, но все еще молод и должен улучшить некоторые вещи. Он должен продолжать упорно трудиться и хорошо играть. Надеюсь, он прибавит и будет наслаждаться своей игрой здесь", — сообщил Бенитес.