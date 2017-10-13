Пол Инс: "Ливерпуль" лишится шансов на титул, если проиграет МЮ"

Юрген Клопп Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "Ливерпуль" лишится шансов на победу в Премьер-Лиге, если в субботу проиграет дома "красным дьяволам".

В преддверии главного английского дерби "Ливерпуль" уже на семь очков отстает от вершины таблицы. По мнению Инса, в данный момент команде Юргена Клоппа победа нужнее, чем "Юнайтед".

"Если "Ливерпуль" проиграет, можно ли будет реально расценивать их как претендента на титул? В данную минуту я не представляю себе этого".

"Они весьма отстали от "Юнайтед" и "Сити", и если в субботу они еще потеряют три очка, то им будет не сократить эту дистанцию — без шансов".

"Это матч огромной важности для "Ливерпуля". Я действительно считаю, что Клоппу победа нужна больше, чем Моуриньо".

"Если взглянуть на две эти команды в данную минуту и учесть все факторы, то нужно признать, что "Юнайтед" весьма превосходит "Ливерпуль".

"Клопп пока не обнаружил правильную формулу для своей команды, хотя ему следовало бы, ведь он достаточно долго работает в клубе с этими игроками", — цитирует Инса Daily Star.



Метки Инс, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1084

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Последние комментарии:




  1. mr-dodds 13.10.2017 13:38 # mr-dodds
    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс

    и ни слова о том, что он играл у колбасных. нормально так опустили

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  2. suarezov 13.10.2017 13:24 # suarezov
    Какие шансы?)

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  3. mu-fc 13.10.2017 13:11 # mu-fc
    У Ливерпуля были шансы на чемп? Они уже больше 25 лет вроде претенденты

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  4. akadam 13.10.2017 12:54 # akadam
    3ае6али эти создаватели давления. Игроков надо раскрепостить, вместо этого искусственно создается лишнее напряжение. ЖМ молчит в тряпочку, делает свое дело. Нашим же неймется.

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  5. imfake 13.10.2017 12:51 # imfake
    щас бы считать претендентом на титул команду, которая месяц назад отпраздновала свою памятную дату - 10тыс лет без трофеев
    видимо те 2 года в ливерке плохо сказались на мышлении Пола

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  6. blackdreamer 13.10.2017 12:30 # blackdreamer
    пока у руля такой физрук
    а во главе ебаные жиды которые не могут бабла дать на норм ТО
    + наследи сезонов в виде половины состава инвалидов
    какие нахуй титулы
    зона лч это предел

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  7. udaff 13.10.2017 12:28 # udaff
    Есть чуйка, что МЮ наебашит Ливеру на Энфилде))) Но при этом Ливерка забьёт...

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  8. melwood-lfc 13.10.2017 12:24 # melwood-lfc
    пускай для начала достигнут того величия, что Ливерпуль
    никчемный клуб, который большинство своих трофеев заполучил благодаря работе с судейским комитетом

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  9. bonapaart 13.10.2017 12:12 # bonapaart
    даже если и выиграют - шансов на титул нет

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  10. pistolero-lfc 13.10.2017 12:10 # pistolero-lfc
    му-му

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  11. mancunia-planet 13.10.2017 12:05 # mancunia-planet
    Ливеру еще долго титула не видать, не безпокойтесь

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