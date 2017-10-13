Пол Инс: "Ливерпуль" лишится шансов на титул, если проиграет МЮ"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "Ливерпуль" лишится шансов на победу в Премьер-Лиге, если в субботу проиграет дома "красным дьяволам".

В преддверии главного английского дерби "Ливерпуль" уже на семь очков отстает от вершины таблицы. По мнению Инса, в данный момент команде Юргена Клоппа победа нужнее, чем "Юнайтед".



"Если "Ливерпуль" проиграет, можно ли будет реально расценивать их как претендента на титул? В данную минуту я не представляю себе этого".



"Они весьма отстали от "Юнайтед" и "Сити", и если в субботу они еще потеряют три очка, то им будет не сократить эту дистанцию — без шансов".



"Это матч огромной важности для "Ливерпуля". Я действительно считаю, что Клоппу победа нужна больше, чем Моуриньо".



"Если взглянуть на две эти команды в данную минуту и учесть все факторы, то нужно признать, что "Юнайтед" весьма превосходит "Ливерпуль".



"Клопп пока не обнаружил правильную формулу для своей команды, хотя ему следовало бы, ведь он достаточно долго работает в клубе с этими игроками", — цитирует Инса Daily Star.