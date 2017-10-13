Пол Инс: "Ливерпуль" лишится шансов на титул, если проиграет МЮ"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "Ливерпуль" лишится шансов на победу в Премьер-Лиге, если в субботу проиграет дома "красным дьяволам".
В преддверии главного английского дерби "Ливерпуль" уже на семь очков отстает от вершины таблицы. По мнению Инса, в данный момент команде Юргена Клоппа победа нужнее, чем "Юнайтед".
"Если "Ливерпуль" проиграет, можно ли будет реально расценивать их как претендента на титул? В данную минуту я не представляю себе этого".
"Они весьма отстали от "Юнайтед" и "Сити", и если в субботу они еще потеряют три очка, то им будет не сократить эту дистанцию — без шансов".
"Это матч огромной важности для "Ливерпуля". Я действительно считаю, что Клоппу победа нужна больше, чем Моуриньо".
"Если взглянуть на две эти команды в данную минуту и учесть все факторы, то нужно признать, что "Юнайтед" весьма превосходит "Ливерпуль".
"Клопп пока не обнаружил правильную формулу для своей команды, хотя ему следовало бы, ведь он достаточно долго работает в клубе с этими игроками", — цитирует Инса Daily Star.
13.10.2017 12:00
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Последние комментарии:
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс
и ни слова о том, что он играл у колбасных. нормально так опустили
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Какие шансы?)
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У Ливерпуля были шансы на чемп? Они уже больше 25 лет вроде претенденты
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3ае6али эти создаватели давления. Игроков надо раскрепостить, вместо этого искусственно создается лишнее напряжение. ЖМ молчит в тряпочку, делает свое дело. Нашим же неймется.
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щас бы считать претендентом на титул команду, которая месяц назад отпраздновала свою памятную дату - 10тыс лет без трофеев
видимо те 2 года в ливерке плохо сказались на мышлении Пола
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пока у руля такой физрук
а во главе ебаные жиды которые не могут бабла дать на норм ТО
+ наследи сезонов в виде половины состава инвалидов
какие нахуй титулы
зона лч это предел
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Есть чуйка, что МЮ наебашит Ливеру на Энфилде))) Но при этом Ливерка забьёт...
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пускай для начала достигнут того величия, что Ливерпуль
никчемный клуб, который большинство своих трофеев заполучил благодаря работе с судейским комитетом
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даже если и выиграют - шансов на титул нет
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му-му
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Ливеру еще долго титула не видать, не безпокойтесь
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