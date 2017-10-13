Месси "всерьез раздумывает" над предложением "Сити"

Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси "всерьез раздумывает" над тем роскошным предложением, которое ему сделал "Манчестер Сити".

Как известно, Месси до сих пор не заключил новый контракт со своим клубом, хотя официальные лица "Барселоны" еще с лета утверждают, что договоренность об этом достигнута.



По информации The Sun, Лионель по-прежнему не уверен, что продлит сотрудничество с "Барселоной". Месси недоволен политикой своего клуба, позволившего Неймару уйти в ПСЖ, а также на будущее игрока сборной Аргентины может повлиять неопределенный статус Каталонии, жаждущей вырваться из состава Испании.



Все это может привести к тому, что 30-летний Месси покинет "Ноу Камп" в конце сезона свободным агентом. Сообщается, что "горожане" провели уже несколько встреч с представителями Лионеля и выдвинули свое предложение.



Поскольку Месси может быть доступен безо всякой компенсации, "Сити" готов заплатить Лионелю разовый бонус в 40 миллионов фунтов, а также предложить контракт на пять лет с зарплатой в 500 тыс. фунтов в неделю.



Ближайшие месяцы Месси собирается посвятить обдумыванию своего будущего и возможного перехода в "Сити", где выступает его друг и партнер по сборной Серхио Агуэро.