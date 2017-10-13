Венгер уверен, что Уилшир поедет на Чемпионат Мира, если будет оставаться в форме

Джек Уилшир Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что его полузащитник Джек Уилшир непременно поедет на Чемпионат Мира 2018 года со сборной Англии, если будет оставаться в форме.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что Уилшир всерьез задумывается об уходе из родного клуба в зимнее трансферное окно. К такому решению Джека подталкивает не только истекающий контракт, но и дефицит игрового времени, из-за чего он рискует остаться за бортом сборной Англии.

Однако Венгер считает, что Уилширу необязательно уходить из "Арсенала", чтобы исполнить свою мечту о поездке в Россию следующим летом.

"Ему необязательно уходить из "Арсенала", чтобы отправиться на Чемпионат Мира. Убежден, что в данный момент Джек находится в своей лучшей форме за долгое время. Он очень близок к тому, чтобы его рассматривали на равных с остальными".

"Думаю, если он продолжит делать то, что делает в данный момент, то непременно отправится на Чемпионат Мира. Я уверен насчет этого. Не представляю себе, чтобы находящийся в форме Джек не поехал на Чемпионат Мира".

"Он уже играет матчи за нас. Мы рассчитываем на него, и он сыграет еще гораздо больше", — приводит слова Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, сборная Англии, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 13.10.2017 10:48 # akadam
    Жаль Джека, такой креативный игрок пропадает.

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  2. dk-chelsea 13.10.2017 10:45 # dk-chelsea
    Он ещё перспективный?

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