Венгер уверен, что Уилшир поедет на Чемпионат Мира, если будет оставаться в форме

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что его полузащитник Джек Уилшир непременно поедет на Чемпионат Мира 2018 года со сборной Англии, если будет оставаться в форме.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что Уилшир всерьез задумывается об уходе из родного клуба в зимнее трансферное окно. К такому решению Джека подталкивает не только истекающий контракт, но и дефицит игрового времени, из-за чего он рискует остаться за бортом сборной Англии.



Однако Венгер считает, что Уилширу необязательно уходить из "Арсенала", чтобы исполнить свою мечту о поездке в Россию следующим летом.



"Ему необязательно уходить из "Арсенала", чтобы отправиться на Чемпионат Мира. Убежден, что в данный момент Джек находится в своей лучшей форме за долгое время. Он очень близок к тому, чтобы его рассматривали на равных с остальными".



"Думаю, если он продолжит делать то, что делает в данный момент, то непременно отправится на Чемпионат Мира. Я уверен насчет этого. Не представляю себе, чтобы находящийся в форме Джек не поехал на Чемпионат Мира".



"Он уже играет матчи за нас. Мы рассчитываем на него, и он сыграет еще гораздо больше", — приводит слова Венгера Sky Sports.